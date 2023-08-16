Realme C53 поступил в продажу в России

В России стартовали продажи смартфона Realme C53. Новинка получила быструю зарядку 33 Вт, до 12 ГБ динамической оперативной памяти и накопитель емкостью до 128 ГБ, а также тонкий корпус толщиной 7,49 мм.

Realme С53 предлагает одну из первых в сегменте зарядку SUPERVOOC мощностью 33 Вт с разъемом Type-C. С ее помощью зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч до 50% можно всего за 31 минуту. Скорость зарядки новинки вдвое превышает показатель предыдущей модели, Realme C33, а технология высоковольтной зарядки при низком токе позволяет значительно увеличить ресурс службы аккумулятора.

Высокую производительность Realme C53 обеспечивают восьмиядерный чипсет T612 и 6 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 12 ГБ с помощью виртуальной памяти, а также хранилище емкостью 128 ГБ, что является максимальным объемом в этом ценовом сегменте. Кроме того, C53 позволяет одновременно использовать две SIM-карты nano и одну карту MicroSD, благодаря чему объем хранилища можно увеличить до 2 ТБ.

За счет оптимизированной внутренней структуры C53 стал самым тонким смартфоном в серии Realme C: толщина его корпуса составляет 7,49 мм. Задняя панель C53 получила дизайн в цвете «Чемпионское золото» с текстурой в виде золотых линий и эффектом подсвечивания, а также вариант в более строгом цвете — «Глубоком черном».

C53 получил основную камеру с разрешением 50 МП, апертурой f/1,8 и объективом 5P, а также объектив B&W с апертурой f/3,0 для более эффективной работы с HDR и повышенной четкости снимков. Разрешение фронтальной камеры смартфона составляет 8 МП. А множество дополнительных интеллектуальных функций и новые фильтры дают возможность обрабатывать сделанные фотографии.

Realme C53

Realme C53 оснащен 6,74-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит. В верхней части экрана расположен каплевидный вырез для камеры. Рядом с вырезом расположена мини-капсула, впервые среди Android-смартфонов установленная ранее на смартфоне Realme C55. Мини-капсула сообщает о состоянии аккумулятора смартфона с помощью динамических уведомлений: так, зеленый, синий и красный цвета подсветки означают, что батарея полностью заряжена, заряжается или разряжена, соответственно. Кроме того, владельцам C53 будут доступны и другие возможности мини-капсулы: объем переданных данных и число пройденных шагов, а в настоящий момент в разработке и другие функции. Мини-капсулу получат все последующие устройства Realme C, которые выйдут в 2023 г.

Алексей Лиходзиевский, «Яндекс»: Компания, которая пользуется B2B-браузером, менее уязвима и выигрывает в эффективности Безопасность

Смартфон оснащен динамиком UltraBoom, датчиком отпечатков пальцев на боковой панели и многофункциональным NFC.

Realme С53 уже можно приобрести в России в магазинах-партнерах по цене от 13 999 руб. в конфигурации 6+128 ГБ в цветах «Чемпионское золото» или «Глубокий черный». Кроме того, пользователи, купившие и активировавшие смартфон до 10 сентября 2023 г., смогут получить дополнительный год гарантии.

***

Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.