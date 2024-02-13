Яркие хиты этого года уже в «Ситилинке»: смартфоны realme C67 и realme Note 50 поступили в продажу

Realme C67 стал первым устройством из C-серии, получившим камеру с разрешением 108 Мп, а модель realme Note 50 из начальной ценовой категории стала самым доступным смартфоном компании. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Главной особенностью realme C67 стала 108-маегапиксельная камера с 3х-кратным внутрисенсорными зумом. Фотографии, сделанные с ее помощью, получаются более четкими и яркими, в сравнении с другими устройствами, оснащенными 50 Мп сенсорами. Внутрисенсорный трехкратный зум позволяет делать снимки с приближением без потери качества.

В качестве процессора в модели realme C67 используется чип Snapdragon 685 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Чипсеты Qualcomm отличаются высоким уровнем мощности в отрасли. Snapdragon 685 набирает до 330 тыс. баллов по результатам тестов производительности Antutu. Прирост в производительности центрального процессора, в сравнении с realme C55, составляет 15% и 10% в работе графического процессора.

Отличительной особенностью интерфейса realme C67 стала мини-капсула 2.0 в верхней части экрана. Теперь, помимо отслеживания статуса заряда, количества пройденных шагов и объема трафика, мини-капсулу можно использовать в качестве музыкального плеера: во время воспроизведения музыки запускается анимация, позволяющая узнать дополнительную информацию о песне и получить доступ к управлению. Кроме того, новая мини-капсула умеет присылать своевременные уведомления о погоде с помощью яркой анимации.

Новинка оснащена дисплеем с диагональю 6,72 дюйма, разрешением FullHD+ (2400х1080) и максимальной для ценового сегмента яркостью 950 нит. Важно отметить и наличие высокой частоты развертки дисплея, она составляет 90 Гц и обеспечивает плавную работу интерфейса системы и приложений.

Толщина корпуса realme C67 составляет всего 7,59 мм, что также является рекордным показателем в ценовой категории. Новинка обеспечивает защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, а градиентное покрытие корпуса на задней панели смартфона создает приятный эффект переливающихся цветов, уникальная текстура отражает и преломляет свет. Модель стала первым устройством в своем ценовом сегменте без пластиковой вставки между рамкой и экраном, что повышает защиту корпуса от попадания жидкости и делает внешний вид более премиальным.

Впервые в С-серии от realme в модели C67 появились стереодинамики, увеличивающие громкость до 100%, в сравнении с предыдущими смартфонами. Объем оперативной памяти в модели realme C67 может достигать 8 Гб, а постоянный накопитель 256 Гб. C67 стала первым смартфоном в C-серии realme Емкость аккумулятора новинки составляет 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 ВТ.

Другой новинкой realme стала модель Note 50 — первое устройство в совершенно новой линейке Note, ставшее самым доступным смартфоном realme с хорошими характеристиками и длительным временем работы.

Смартфон оснащена экраном с диагональю 6,74 дюйма, выполненным по технологии IPS и разрешением HD. Для плавной работы интерфейса производитель применяется частота отображения 90 Гц, а пиковая яркость достигает 560 нит.

Модель realme Note 50 отличается высокой производительностью, выделяющей ее среди других смартфонов в начальном ценовом сегменте. Она оснащен восьмиядерным процессором UNISOC T612, набирающим более 245 тыс. баллов по результатам бенчмарка AnTuTu. Объем динамической оперативной памяти достигает до 16 Гб (8 Гб аппаратной и 8 Гб выделяемой памяти), а объем встроенного накопителя может быть на 64 Гб или 128 Гб с возможностью расширения при помощи карт microSD.

Разрешение основной камеры смартфона составляет 13 Мп в нее интегрированы алгоритмы ИИ для получения отличных снимков. realme Note 50 поддерживает съемку в ночном режиме и усиливает яркость в темных участках на фотографиях.

Одной из главных особенностей realme Note 50 стал емкий аккумулятор объемом 5000 мАч с универсальным разъемом зарядки Type-C. Помимо этого, смартфон получил защиту от влаги и пыли класса IP54. Это убережет устройство от случайных брызг, а прочное стеклянное покрытие экрана и рамка обеспечивают лучшую в ценовом сегменте защиту от падений.

В модели Note 50, как и в realme C67 на дисплее реализована мини-капсула. С ней отслеживать использование мобильного интернета, состояние зарядки и пройденные за день шаги будет просто и удобно.

Модель realme C67 доступна в двух цветах — зеленый оазис и черный камень.

Стоимость смартфона realme C67 на старте продаж в версии 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти составит 15,99 тыс. руб.

Стоимость смартфона realme C67 на старте продаж в версии 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти составит 17,99 тыс. руб.

Модель realme Note 50 доступна в двух цветах — небесный голубой и полночный черный.

Стоимость смартфона realme Note 50 на старте продаж в версии 3 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти составит 5,99 тыс. руб.

Стоимость смартфона realme Note 50 на старте продаж в версии 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти составит 7,99 тыс. руб.