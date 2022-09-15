Oppo представила Reno7: смартфон с уникальными возможностями камеры

Oppo представила новую модель серии Reno для российского рынка – Reno7. Благодаря сверхчувствительному сенсору IMX709, разработанному совместно с Sony, микролинзе и функции портретной съемки Bokeh Flare Reno7 выводит мобильную фотографию на новый уровень. Reno7 значительно улучшает пользовательский опыт благодаря мощному аккумулятору емкостью 4500 мА·ч и технологии быстрой зарядки SUPERVOOC 33 Вт. Reno7 доступен в двух цветах: в черном цвете смартфон получил фирменное покрытие Oppo Glow, а в оранжевом выполнен из прочного материала Fiber Glass Leather, по текстуре напоминающего кожу.

Reno7 оснащен 64 Мп тройной камерой с применением искусственного интеллекта, 2 Мп камерой с эффектом боке и 2 Мп микролинзой с 15- или 30-кратным увеличением. Кроме того, новинка имеет подсветку Orbit Light вокруг микролинзы, которая предназначена для более комфортного исследования микромира. Когда камера включена, Orbit Light можно использовать в качестве индикатора уведомлений при получении сообщений, а также во время игры или зарядки.

Фронтальная 32 Мп селфи-камера оснащена флагманским сенсором RGBW IMX709, разработанным при сотрудничестве Oppo и Sony, этот сенсор дебютирует в серии Reno7. IMX709 имеет совершенно новую матрицу RGBW и специальный алгоритм Quadra Binning, благодаря чему матрица способна захватывать на 60% больше света, чем стандартные RGGB, при этом снижая уровень шума на 35%, а также обеспечивая более четкие и яркие фотографии в условиях низкой освещенности.

Помимо флагманских характеристик, Reno7 оснащен впечатляющими функциями обработки фотографий, включая функции портретной съемки Bokeh Flare и AI Scene Enhancement, а также AI Beautification, HDR-селфи, AI Palette, сверхчеткое изображение с разрешением 108 Мп и моментальную съемку, чтобы пользователи могли создавать по-настоящему креативные портреты профессионального качества: режим портретной съемки Bokeh Flare обеспечивает обработку фотографий с мягким размытием источников света на заднем фоне, сохраняя при этом главные объекты съемки естественными, как если бы пользователи использовали профессиональную зеркальную камеру. Более того, эта функция улучшает качество снимков при наличии бликов; функция «HDR-селфи» обеспечивает четкие селфи в условиях недостаточного освещения или при съемке против света. Функция автоматически определяет фоновый свет и запускает алгоритм HDR от Oppo, чтобы приглушить яркий свет и сделать изображение более детализированным.

Oppo выпустила смартфон Reno 7 с мощными функциями обработки фотографий

Reno7 получил корпус с блоком камер в стиле ретро аудиокассеты. Новинка доступна в черном и оранжевом цветах.

Reno7 в оранжевом цвете является воплощением стиля и яркости. Смартфон выполнен из прочного материала Fiber Glass Leather, по текстуре напоминающего кожу, что делает дизайн по-настоящему флагманским. Reno7 в черном цвете получил фирменное покрытие Oppo Glow.

Вместе с ретродизайном у Reno7 плоские рамки, а его вес составляет всего 175 г. Толщина смартфона в оранжевом цвете – 7,54 мм, а в черном – 7,49 мм.

Екатерина Столбова, фонд «Сколково»: Грант покроет до 80% расходов компаний на внедрение ИТ-решений Поддержка ИТ-отрасли

На передней панели смартфона расположен 6,4-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, который делает опыт использования смартфоном комфортным. Экран сертифицирован Netflix HD/HDR, Amazon HDR и YouTube HD для воспроизведения высококачественного видео.

Reno7 оснащен аккумулятором емкостью 4500 мА·ч и технологией быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 33 Вт, которая позволяет зарядить смартфон на 100% за 61 минуту или обеспечить 100 минут воспроизведения фильмов за 5 минут подзарядки. Помимо этого, мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 680 4G обеспечивает смартфону высокую скорость работы при сбалансированном энергопотреблении.

Reno7 поставляется в конфигурации с 128 ГБ постоянной и 8 ГБ оперативной памяти. Благодаря использованию технологии расширения памяти Oppo, оперативная память может быть увеличена на 2, 3 или 5 ГБ за счет выделенной постоянной памяти, сокращая вероятность задержек при работе с тяжелыми приложениями.

Смартфон Oppo Reno7 доступен в двух цветах: оранжевый и черный, стоимость новинки составляет 27990 руб.