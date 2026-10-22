Компания Oрро глобально представила флагманские смартфоны Find X10 и Find X10 Pro Max. Камеры высокого разрешения, разработанные совместно с Hasselblad, и обновленные алгоритмы обработки помогают точнее передавать детали, цвета и свет. Новинки также получили обновленный дизайн, улучшенные дисплеи, более емкие аккумуляторы, флагманские процессоры и систему ColorOS 17. Об этом CNews сообщили представители Орро.

«Мы всегда развивали серию Find X, чтобы расширять возможности мобильной фотографии и помогать людям без лишних усилий снимать красоту повседневной жизни, — сказал Пит Лау, старший вице-президент и директор по продуктам Oрро. — С серией Find X10 мы делаем один из самых больших шагов в этом направлении. От первой в индустрии системы из трёх камер по 200 Мп в Find X10 Pro Max до фирменной системы естественной цветопередачи Lumo нового поколения — все это помогает передавать мир таким, каким его видит человек, и сохранять в каждом кадре подлинность момента».

Камеры Hasselblad с разрешением до 200 Мп

Find X10 получил две камеры по 200 Мп, а Find X10 Pro Max стал первым смартфоном в индустрии, у которого все три основные камеры имеют разрешение 200 Мп.

Система камер Find X10 Pro Max

Сверхчувствительный ультраширокоугольный объектив Hasselblad 200 Мп в Find X10 Pro Max получил сенсор формата 1/1.56 дюйма. Он захватывает вдвое больше света по сравнению с предыдущим поколением. Угол обзора составляет 124°, поддерживается автофокус. Основной объектив с высоким динамическим диапазоном Hasselblad 200 Мп использует новый сенсор ISOCELL HPC формата 1/1.3 дюйма, созданный OPPO совместно с Samsung. Технология DeepPix расширяет возможности HDR-съtмки.

Пресс-служба Орро Oрро представила фотофлагманы Find X10 и Find X10 Pro Max с камерами Hasselblad

Ультрачувствительный портретный телеобъектив Hasselblad 200 Мп с диафрагмой f/2.1 помогает получать более чистые снимки при слабом освещении. Минимальная дистанция фокусировки 10 см позволяет использовать его и для телемакросъемки.

Смартфоны серии Find X10 первыми в индустрии снимают по умолчанию в разрешении 26 Мп во всём диапазоне от сверхширокого угла до зума 9.9×. Детализация выше, чем при стандартной съемке в 12 Мп, а размер файлов остаётся умеренным. В режиме «Hasselblad с высоким разрешением» на совместимых камерах можно выбрать 50 или 200 Мп.

Естественные детали, цвета и свет

Фирменная система естественной цветопередачи Lumo отвечает за обработку фотографий. Она передает цвета и тональные переходы, сохраняя фактуру объектов.

Объектив цветокоррекции нового поколения собирает данные о спектре освещения сцены, что помогает системе LUMO точнее передавать оттенки пейзажей и кожи, в том числе при сложном и смешанном свете.

В стандартном режиме «Фото» теперь используется тот же подход к работе со светом и тенью, что и в режиме Hasselblad «Мастер». Алгоритмы сохраняют естественное соотношение светлых и тёмных участков, не высветляя весь кадр одинаково. Так снимки сохраняют объём и атмосферу сцены, например при съёмке портретов против света.

Снято на основную камеру Find X10 Pro Max

Обработка деталей стала сдержаннее: система уменьшает избыточное повышение резкости, агрессивное шумоподавление и дорисовку деталей с помощью ИИ. Камеры по 200 Мп изначально фиксируют больше информации, а такая обработка сохраняет фактуру и детали, которые действительно попали в объектив.

Видеосъемка в 4K и 8K

Все основные камеры Find X10 поддерживают запись в 4K при 60 кадрах/с. Основная камера и телеобъектив по 200 Мп также снимают в 4K при 120 кадрах/с и в 8K при 30 кадрах/с. В Find X10 Pro Max все три камеры по 200 Мп поддерживают каждый из этих режимов.

Технология DeepPix расширяет динамический диапазон основной камеры Find X10 Pro Max до 17 ступеней экспозиции. Это позволяет сохранить детали одновременно в светлых и тёмных участках кадра при съёмке портретов против света, ночных улиц с яркими вывесками или фейерверков.

Обе модели поддерживают Dolby Vision и профиль O-Log2 с сертификацией ACES. Впервые в смартфонах OPPO появился формат видеосъёмки OpenGate. Он использует всю рабочую площадь сенсора, сохраняя больше исходного кадра. При монтаже один и тот же материал можно кадрировать под разные соотношения сторон.

Аксессуары для фото- и видеосъемки

Find X10 и Find X10 Pro Max поддерживают внешний объектив (телеконвертер) Oрро Hasselblad с оптическим увеличением 3.28×. Он расширяет возможности телефотокамеры 200 Мп и помогает снимать удалённые объекты крупным планом: выступления на концертах, городские пейзажи и дикую природу.

Для Find X10 Pro Max предусмотрен фотонабор создателя контента Tilta KHRONOS. В него входят дополнительная рукоятка, адаптер для фильтров диаметром 67 мм, адаптер для телеконвертера Oрро Hasselblad и вентилятор активного охлаждения. Активное охлаждение помогает контролировать температуру смартфона при продолжительной видеозаписи.

Все аксессуары не входят в комплект и продаются отдельно.

Обновленный дизайн и дисплеи ProXDR нового поколения

Find X10 получил безрамочный дизайн. В корпусе Find X10 Pro Max сочетаются разные фактуры. Цельное стекло плавно переходит в блок камер и визуально сглаживает его выступ.

Find X10 представлен в цветах «Голубой ледник» и «Серый туман». Find X10 Pro Max доступен в цветах «Титановый серый» и «Лунный белый». Дизайн версии «Лунный белый» вдохновлен классическими фотоаппаратами: двухцветное оформление сочетается с серебристым блоком камер LUMO и матовым оранжевым акцентным кольцом.

Защита обеих моделей от воды и пыли соответствует стандартам IP66, IP68 и IP69. Устойчивость к падениям подтверждена пятизвездочной сертификацией SGS.

Find X10 оснащен компактным дисплеем диагональю 6.59 дюйма, Find X10 Pro Max — экраном диагональю 6.78 дюйма. Оба экрана получили тонкие симметричные рамки и поддерживают адаптивную частоту обновления до 144 Гц. Пиковая яркость составляет 3 600 нит, дисплеи сертифицированы для Dolby Vision. В темноте яркость можно снизить до 1 нита. ШИМ-затемнение с частотой до 3 840 Гц помогает уменьшить заметное мерцание.

Благодаря OLED-материалам нового поколения обе модели вошли в число первых смартфонов с поддержкой BT.2020. Его цветовой охват примерно на 40% шире, чем у DCI-P3. Этот стандарт широко используется в профессиональном кинопроизводстве. При просмотре HDR-контента он позволяет передавать больше оттенков, особенно в сценах с яркими насыщенными цветами, например с фейерверками или природными пейзажами.

Аккумуляторы до 8 000 мА·ч и флагманская производительность

Find X10 и Find X10 Pro Max получили кремний-углеродные аккумуляторы OPPO ёмкостью до 8 000 мА·ч. Обе модели поддерживают проводную зарядку SUPERVOOC™ 80 Вт и беспроводную AIRVOOC™ 50 Вт.

Find X10 работает на 3-нм процессоре MediaTek Dimensity 9600M. Find X10 Pro Max получил флагманский MediaTek Dimensity 9600 Pro, выполненный по 2-нм техпроцессу. Охлаждение с испарительными камерами помогает поддерживать производительность при съёмке, работе с ИИ, в играх и при одновременном использовании нескольких приложений.

Интеллектуальная система ColorOS 17

Серия Find X10 дебютирует с ColorOS 17. В обновленном дизайне световые эффекты сочетаются с плавными анимациями. Подсветка добавляет интерфейсу глубину, а непрерывные переходы делают работу с ним естественнее. Элементы управления откликаются на касания с учётом направления и скорости жеста.

Движок Luminous Rendering делает отрисовку интерфейса эффективнее, а Laminar Flow распределяет ресурсы системы. По сравнению с ColorOS 16 стабильность запуска приложений повышается на 55%, миниатюры в Галерее при первом открытии загружаются до 50% быстрее, а в фоне остаются активными более чем на 25% больше приложений.

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Цены и доступность

С 10:00 22 октября 2026 г. смартфоны Oрро Find X10 и Find X10 Pro Max можно будет приобрести в фирменном магазине Oрро на AliExpress.