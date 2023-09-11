Новый смартфон Oppo A38 поступил в продажу в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет об официальном старте продаж новинки – смартфона Oppo A38, который стал третей моделью в линейке доступных смартфонов компании 2023 г. Общей чертой A-серии является фокус на автономность, наличие быстрой зарядки и громких динамиков. В A38 установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки SUPERVOOC 33 Вт, а также динамик 83 дБ с возможностью увеличения громкости до 300%: шумная улица или ремонт не станут помехой для разговора по телефону и прослушивания музыки.

Как и предыдущие модели A-серии, Oppo A38 получил тонкий корпус с закругленными гранями. Его толщина составляет 8,16 мм, а весит смартфон примерно 190 грамм. Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку питания.

При ярком освещении бывает сложно разобрать текст или видео на экране смартфона, Oppo A38 справляется с этой проблемой при помощи максимальной яркости в 720 нит и частотой обновления 90 Гц. Благодаря этому пользователи могут с комфортом взаимодействовать со смартфоном даже под ярким солнцем.

Oppo A38

HD+ экран диагональю 6.56 дюйма обеспечивает 96% покрытие расширенной цветовой палитры DCI-P3, отображая яркие и насыщенные цвета. В нем задействована технология All-Day AI Eye Comfort, минимизирующая напряжение глаз для борьбы с усталостью даже при длительной работе.

Oppo A38 оснащен 50 МП основной камерой с 2 МП боке-модулем, что помогает снимать естественные и яркие фотографии. Поддержка технологии биннинга пикселей позволяет объединять четыре пикселя в один крупный, обеспечивая большее количество деталей даже в условиях недостаточного освещения. Обе камеры работают в купе с новым портретным алгоритмом Oppo, корректно отделяя объект съемки и создавая характерное для боке свечение. Также новинка получила 5 МП фронтальную камеру. Функции бьютификации доступны как на основной, так и на фронтальной камере и могут быть отрегулированы для достижения оптимального результата.

За производительность Oppo A38 отвечает процессор MediaTek Helio G85. В сочетании с фирменной технологией Dynamic Computing Engine он показывает высокую производительность на протяжении длительного срока, что было подтверждено лабораторными тестами Oppo, которые сравнимы с эксплуатацией на протяжении 36 месяцев. Их результаты показали износ системы на уровне 10% в год.

В Oppo A38 представлен в конфигурации 128 ГБ постоянной и 4 ГБ оперативной памяти, а технология расширения оперативной памяти позволяет увеличить ее до 8 ГБ за счет временного резервирования постоянной памяти, что улучшает производительность в особенно сложных сценариях.

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В новой модели также есть режим повышенной громкости, позволяющий увеличить ее до 300%. В сочетании с динамиком громкостью 83 дБ данное решение позволяет услышать звонок или прослушать важное сообщение даже в шумной обстановке.

За автономность Oppo A38 отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который можно полностью зарядить за 75 минут благодаря поддержке технологии быстрой зарядки SUPERVOOC 33 Вт. Быстрая 15-минутная подзарядка обеспечит более 5 часов просмотра видео на YouTube, или же более 8.5 часов разговора по телефону. При полной зарядке смартфон сохранит более 20% заряда даже спустя 12 часов работы и повседневной нагрузки.

Oppo также задействует ряд эксклюзивных технологий, направленных на повышение безопасности зарядки и продление срока жизни аккумулятора. Функция All-day Charging Protection задействует искусственный интеллект для изучения графика зарядки пользователя и соответственно настраивает сроки зарядки, обеспечивая безопасность и эффективность при ночной или длительной зарядке. Помимо этого, технология энергосбережения All-Day AI Power Saving гарантирует 25-часовую автономность даже при уровне заряда в 5%.

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Oppo A38 соответствует стандарту IP54 и защищен от попадания брызг и пыли.

Oppo A38 уже доступен в черном и золотом цветах. Стоимость модели с 128 ГБ постоянной и 4 ГБ оперативной памяти составляет 15 999 руб.