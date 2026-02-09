Разделы

Новые смартфоны Oppo A6x 4G и A6 4G уже доступны в России

Компания Oppo анонсировала пополнение серии A6. Модели A6 4G и A6x 4G теперь доступны на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Модель Oppo A6 получила аккумулятор емкостью 7000 мАч. Модель A6x получила батарею на 6100 мАч, что обеспечивает до 37,9 часов работы в режиме разговора и до 13 часов непрерывного просмотра видео.

Аккумуляторы также отличаются долговечностью. Даже после 1800 циклов зарядки они сохраняют более 80% емкости, что обеспечивает работу на протяжении трех-пяти лет. Смартфоны поддерживают технологию быстрой зарядки SuperVOOC. Модель Oppo A6 поддерживает быструю зарядку 45 Вт.

Oppo A6 и A6x работают на базе процессора Snapdragon 685 4G со встроенным графическим процессором Adreno. Для стабильной работы под нагрузкой в смартфонах используется система охлаждения SuperCool VC с испарительной камерой площадью 3900 мм².

op1.jpg

Oppo

Oppo A6 получил сертификацию по стандартам IP66, IP68 и IP69, а Oppo A6x — IP64. Технология управления экраном мокрыми руками позволяет пользоваться экраном даже под дождем или в условиях высокой влажности.

В серии реализована технология ИИ «Улучшение связи 3.0», которая использует антенную систему расположения антенн на 360° и искусственный интеллект для выбора наилучшего сигнала сети. Это обеспечивает стабильное соединение даже в местах с плохим покрытием или при большом скоплении людей.

цифровизация

Серия Oppo A6 работает под управлением ColorOS 15 с новым движком Luminous Rendering Engine. Функция «Оптимизация плавности сцен» позволяет переключаться между ресурсоемкими задачами, а технология Instant Refresh ускоряет запуск часто используемых приложений на 20%.

Цены и доступность

Смартфоны доступны в официальных магазинах Oppo на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», а также в сети магазинов электроники DNS.

Oppo A6 доступен в оттенках «Синий» и «Золотистый», Oppo A6x 4G — в оттенках «Голубой» и «Фиолетовый».

Oppo A6 8 ГБ + 256 ГБ — 20 999 руб.; Oppo A6x 4G 4 ГБ + 128 ГБ — 12 999 руб.; Oppo A6x 4G 6 ГБ + 256 ГБ — 16 999 руб.

