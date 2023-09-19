Смартфон Realme C51 поступил в продажу в России

Компания Realme объявляет о старте продаж в России смартфона Realme C51. Новинка является продолжением С-серии Realme. Смартфон получил быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 33 Вт, максимальный объем постоянной памяти до 128 ГБ и оперативную память 4 ГБ с возможностью динамического расширения до 8 ГБ, а также ИИ-камеру разрешением 50 МП

Пользователям C51 доступна быстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 33 Вт, которая восстанавливает заряд аккумулятора до 50% за 28 минут. По сравнению с 10-ваттной зарядкой предыдущей модели — C31 — скорость зарядки C51 увеличилась в два раза. А мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает великолепную автономность: время в режиме звонков составляет 37 часов, общение в мессенджерах — 20.3 часа, а время прослушивания музыки — 81 час.

Realme C51

С Realme C51 пользователям не придется волноваться о недостатке памяти для хранения данных благодаря максимальному объему хранилища до 128 ГБ. Технология динамического расширения оперативной памяти позволяет увеличить объем ОЗУ еще на 4 ГБ — до 8 ГБ в общей сложности, что обеспечивает более плавную работу устройства. Кроме того, C51 поддерживает две SIM-карты Nano и карту MicroSD одновременно, что позволяет расширить объем накопителя до 2 ТБ.

Новинка получила основную камеру с разрешением 50 МП, диафрагмой f/1,8 и объективом 5P, Кроме того, смартфон оснащен селфи-камерой разрешением 5 МП. В C51 используется новый алгоритм обработки фотографий, который максимально компенсирует недостатки, обеспечивая лучшую динамику изображения в небольших переэкспонированных сценах.

Разработчикам удалось достичь толщины устройства в 7,99 мм. Модель доступна в двух цветах — зеленом и черном.

Realme С51 оснащен 6,74-дюймовым экраном с тактовой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 560 нит. В верхней его части находится каплевидный вырез для камеры. Как и две предыдущие модели С-серии, Realme С51 получил функцию «‎Мини-капсула»‎, которая интерактивно разворачивается вокруг выреза камеры. С ее помощью пользователи могут отслеживать уведомления о состоянии аккумулятора, объеме использованных данных и статистике пройденных за день шагов.

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Помимо прочего, Realme C51 получил динамик UltraBoom, датчик отпечатков пальцев на боковой панели и многофункциональный NFC.

Realme C51 в зеленом и черном цветах в конфигурации 4+128 ГБ можно приобрести во всех магазинах-партнерах по цене от 13 999 руб.

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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.