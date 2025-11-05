Oppo объявляет о старте продаж смартфона A6 Pro в России

Oppo объявляет о запуске смартфона A6 Pro на российском рынке. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч а также быстрой зарядкой SUPERVOOC 80 Вт, сертификацией IP69, IP68 и IP66, ударопрочной конструкцией стандарта MIL-STD 810H. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Устройство получило тонкий (8 мм) и легкий (188 г) корпус, а также 120-герцовый AMOLED-дисплей. Система ColorOS 15 с технологиями Trinity Engine и Luminous Rendering Engine обеспечивает плавную работу и производительность в любых сценариях — от игр и просмотра контента, до работы и общения в мессенджерах.

Благодаря использованию графитовых батарейных ячеек высокой плотности аккумулятор получил емкость 7000 мАч. Oppo A6 Pro обеспечивает до 20 часов воспроизведения видео на YouTube в 720p, 58,6 часа телефонных разговоров при заблокированном экране и до 27,2 часа голосовых вызовов в мессенджерах.

При этом батарея сохраняет более 80% первоначальной емкости даже после 1830 циклов зарядки — это эквивалентно более чем пяти годам стандартной эксплуатации. Быстрая зарядка SUPERVOOC 80 Вт позволяет зарядить смартфон до 50% за 26 минут, а полная зарядка занимает 61 минуту.

Наличие функции реверсивной проводной зарядки позволяет использовать смартфон как внешний источник питания — например, чтобы подзарядить беспроводные наушники, фитнес-браслет или другое устройство в дороге.

Благодаря цельной конструкции корпуса и многоуровневой системе герметизации Oppo A6 Pro получил комплексную защиту по стандартам IP66, IP68 и IP69, подтверждающую устойчивость к воде, пыли и высоким температурам. Смартфон успешно выдерживает погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут и защищен от попадания пыли даже в экстремальных условиях. Кроме того, устройство способно противостоять воздействию горячих водяных струй температурой до 80 °C под давлением. Такой уровень защиты обеспечивает работу в дождь, при мытье рук, в запыленной среде или при резких перепадах температуры, обеспечивая уверенность в устройстве каждый день.

Для повышения прочности также используется закаленное стекло AGC DT-Star D+ Crystal Shield, устойчивое к царапинам и ударам. Внутренние компоненты, включая материнскую плату, защищены алюминиевой пластиной AM04. Благодаря этим инженерным решениям Oppo A6 Pro сертифицирован по военному стандарту MIL-STD 810H и имеет подтвержденную надежность по методикам SGS. Смартфон прошел серию испытаний на прочность, включая многоугловые падения и тесты на высокоинтенсивные удары, что подтверждает его устойчивость к механическим воздействиям в реальных сценариях использования.

Кроме того, смартфон успешно выдержал тесты на воздействие пыли, влаги, вибраций и коррозии, демонстрируя стабильную работу даже в экстремальных условиях — от жары и влажности до низких температур и случайных падений.

Смартфон получил AMOLED-дисплей с высоким разрешением FHD+ (1080x2374). Частота обновления экрана – 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1400 нит, а полезная площадь экрана составляет 93%.

За плавность интерфейса отвечают технологии Luminous Rendering Engine и обновленная Trinity Engine, встроенные в ColorOS 15. Первая обеспечивает синхронизированную анимацию без рывков, а вторая — оптимизацию работы процессора и памяти для стабильной производительности при многозадачности и в играх.

Благодаря фирменной технологии «ИИ Улучшение связи 3.0» Oppo A6 Pro обеспечивает стабильное соединение и быструю смену сетей даже в сложных условиях. Система автоматически определяет активные приложения, ускоряет сетевые процессы и минимизирует задержки.

Во время игр «ИИ Улучшение связи 3.0» приоритизирует трафик, снижая пинг и улучшая стабильность соединения. «ИИ Игровая Антенна» оптимизирует прием сигнала при горизонтальной ориентации смартфона, предотвращая перекрытие антенн пальцами.

В России смартфон представлен в двух цветовых вариантах — «пыльно-зеленом» и «звездно-синем».

Oppo A6 Pro уже поступил в продажу в России в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Рекомендованная розничная цена новинки составляет — 23 999 руб. Смартфон доступен в официальных онлайн-магазинах Oppo на Ozon, «Яндекс.Маркет» и Wildberries, а в ближайшее время модель поступит в продажу и в магазинах розничных партнеров.