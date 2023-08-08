Смартфон Oppo A78 уже в продаже: 256 ГБ за 19999 рублей

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила о российском старте продаж новейшей модели A-серии – Oppo A78. С 8 августа 2023 г. на новинку с 256 ГБ памяти действует акция: смартфон можно приобрести по цене 19999 руб.

Фред Фан, заместитель генерального директора компании DS Communication, официального эксклюзивного дистрибьютора устройств Oppo в России: «Мы в Oppo глубоко верим в идею «добрых инноваций» и стремимся запускать актуальные и полезные продукты, которые отвечают запросам покупателей здесь и сейчас. На данный момент смартфоны стоимостью около 20 тыс. руб. являются крайне востребованными в России. При этом пользователям в данной ценовой категории важно, чтобы смартфон, прежде всего, был верным помощником для решения всех основных задач в повседневной жизни. Для этого необходим надежный процессор, емкая батарея, быстрая зарядка и большой объем памяти. Все это есть в нашем новом смартфоне Oppo A78, который соответствует текущим потребительским запросам на 100%. Объединяя высококачественные технологии и продолжительную работу по доступной цене, А78 позволяет оставаться на связи более четырех часов при пятиминутной зарядке, что крайне важно в современном ритме жизни».

Oppo A78

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, полной зарядки хватает для 16,37 часа беспрерывного просмотра видео на YouTube, а в режиме ожидания A78 способен проработать до 27,4 дня. Фирменная технология Battery Health Engine сохраняет 80% от изначальной емкости батареи даже спустя 1600 циклов зарядки, этого достаточно для поддержания аккумулятора в хорошем рабочем состоянии в течение четырех лет.

В то же время Oppo A78 поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 67 Вт, это один из наиболее высоких показателей в этом ценовом сегменте. A78 заряжается до 100% примерно за 44 минуты. 5 минут зарядки позволяют разговаривать по телефону до 4,6 часа, а также слушать музыку в течение трех часов или использовать навигатор в течение 1,5 час.

За производительность отвечает энергоэффективный процессор Snapdragon 680. Смартфон доступен в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения за счет карты памяти объемом до 1 ТБ.

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Руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Базовый и средний ценовые сегменты в смартфонах стремительно развиваются, являются сейчас наиболее конкурентными и востребованными. По нашей оценке, в первом полугодии средний чек при покупке девайса в целом по стране снизился на 16% год к году, до порядка 21 тыс. руб. Так, доля девайсов от 5 до 20 тыс. руб. в России увеличилась до 35% в деньгах, а в количественном выражении превысила 50%, что сопоставимо с более чем 6,5 млн проданных штук. На конец года в этом ценовом диапазоне может продаваться уже 6 из 10 смартфонов. Тренд объясняется структурными изменениями на рынке и текущими запросами покупателей. За счет сокращения поставок смартфонов покинувших рынок брендов до 70% увеличилась доля производителей из Китая, которые расширяют свое присутствие и развивают ассортимент под различные пожелания по привлекательным ценам. Даже в базовых моделях они предлагают продвинутые технические характеристики, включая большой объем памяти, быструю зарядку или надежный процессор. Предложение на рынке отвечает и потребительским настроениям. Россияне отчасти подходят к покупке более рационально: выжидают наиболее выгодную цену и при выборе устройства ориентируются на соотношение цена-качество, понимая, что в современных смартфонах среднего класса может быть все необходимое».

Новый Oppo A78 в конфигурации с 256 ГБ памяти уже доступен к покупке со скидкой 3000 руб. в сетях магазинов бытовой техники и электроники DNS, «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в интернет-магазинах данных партнеров. Стоимость смартфона со скидкой составляет 19999 руб.