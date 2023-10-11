Realme 11 поступил в продажу в России
Компания Realme объявляет о запуске в России нового смартфона номерной серии бренда, Realme 11. В сравнении с предыдущим поколением, Realme 10, новинка получила усовершенствованную камеру 108 МП ProLight с 3-кратным зумом, вдвое более быстрое зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67 Вт, а также повышенную производительность с процессором Helio G99 и обновленным ПО. Об этом CNews сообщили представители Realme.
Основная камера получила матрицу Samsung ISOCELL HM6 размером 1/1,67 дюйма и разрешение 108 МП — на 100% больше, чем в камере Realme 10. Как и старшая модель серии, Realme 11 Pro, смартфон оснащен 3-кратным внутрисенсорным зумом: изображение можно увеличить в три раза без потери качества. В расширении творческих возможностей также помогают фронтальная камера с разрешением 16 МП и монохромный модуль для портретной съемки.
Realme 11 поставляется с зарядным устройством SUPERVOOC 67 Вт — вдвое более быстрым, чем в предыдущем смартфоне Realme 10. С его помощью аккумулятор смартфона заряжается с нуля до 50% за 17 минут и за 36 минут — до 100%.
Зарядное устройство Realme 11 получило 38 уровней защиты, которые смогут безопасно отключить адаптер питания при нарушении параметров заряда устройства.
Время автономной работы устройства увеличено не только за счет скорости зарядки: оптимизированное ПО и емкий аккумулятор на 5000 мАч позволяют пользоваться всеми функциями смартфона на протяжении целого дня. Realme 11 может целых 52 часа работать в режиме звонков, 21 час в режиме воспроизведения видео, 10 часов — при серфинге соцсетей и 9,19 часа во время активной игры даже в требовательные игры.
Realme 11 получил энергоэффективный процессор MediaTek Helio G99, изготовленный по 6-нм техпроцессу с плотностью транзисторов на 211% выше, чем в предыдущем поколении. В тестах AnTuTu Realme 11 в конфигурации 8+256 ГБ набирает более 420 тыс. баллов. Оперативная память объемом 8 ГБ имеет возможность динамического увеличения еще на 8 ГБ — до 16 ГБ в сумме.
Смартфон автоматически переключается на сотовую связь, если соединение Wi-Fi слишком слабое, и заранее загружает на смартфон необходимые данные. Кроме того, Realme 11 выявляет антенну с самым мощным входящим сигналом и подключается именно к ней. Если во время игры на смартфон поступает звонок, входящий сигнал перенаправляется на другую SIM-карту, чтобы связь во время напряженных сражений оставалось стабильной и непрерывной.
Realme 11 оснащен Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Смартфон получил интерфейс Realme UI 4.0.
Realme 11 в черном и золотом цветах можно приобрести в магазинах-партнерах бренда в следующих конфигурациях: Realme 11 (8+128 ГБ) — от 22 999 руб.; Realme 11 (8+256 ГБ) — от 25 999 руб.
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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.