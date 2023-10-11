Realme 11 поступил в продажу в России

Компания Realme объявляет о запуске в России нового смартфона номерной серии бренда, Realme 11. В сравнении с предыдущим поколением, Realme 10, новинка получила усовершенствованную камеру 108 МП ProLight с 3-кратным зумом, вдвое более быстрое зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67 Вт, а также повышенную производительность с процессором Helio G99 и обновленным ПО. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Основная камера получила матрицу Samsung ISOCELL HM6 размером 1/1,67 дюйма и разрешение 108 МП — на 100% больше, чем в камере Realme 10. Как и старшая модель серии, Realme 11 Pro, смартфон оснащен 3-кратным внутрисенсорным зумом: изображение можно увеличить в три раза без потери качества. В расширении творческих возможностей также помогают фронтальная камера с разрешением 16 МП и монохромный модуль для портретной съемки.

Realme 11 поставляется с зарядным устройством SUPERVOOC 67 Вт — вдвое более быстрым, чем в предыдущем смартфоне Realme 10. С его помощью аккумулятор смартфона заряжается с нуля до 50% за 17 минут и за 36 минут — до 100%.

Зарядное устройство Realme 11 получило 38 уровней защиты, которые смогут безопасно отключить адаптер питания при нарушении параметров заряда устройства.

Realme 11

Время автономной работы устройства увеличено не только за счет скорости зарядки: оптимизированное ПО и емкий аккумулятор на 5000 мАч позволяют пользоваться всеми функциями смартфона на протяжении целого дня. Realme 11 может целых 52 часа работать в режиме звонков, 21 час в режиме воспроизведения видео, 10 часов — при серфинге соцсетей и 9,19 часа во время активной игры даже в требовательные игры.

Realme 11 получил энергоэффективный процессор MediaTek Helio G99, изготовленный по 6-нм техпроцессу с плотностью транзисторов на 211% выше, чем в предыдущем поколении. В тестах AnTuTu Realme 11 в конфигурации 8+256 ГБ набирает более 420 тыс. баллов. Оперативная память объемом 8 ГБ имеет возможность динамического увеличения еще на 8 ГБ — до 16 ГБ в сумме.

Смартфон автоматически переключается на сотовую связь, если соединение Wi-Fi слишком слабое, и заранее загружает на смартфон необходимые данные. Кроме того, Realme 11 выявляет антенну с самым мощным входящим сигналом и подключается именно к ней. Если во время игры на смартфон поступает звонок, входящий сигнал перенаправляется на другую SIM-карту, чтобы связь во время напряженных сражений оставалось стабильной и непрерывной.

Realme 11 оснащен Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Смартфон получил интерфейс Realme UI 4.0.

Realme 11 в черном и золотом цветах можно приобрести в магазинах-партнерах бренда в следующих конфигурациях: Realme 11 (8+128 ГБ) — от 22 999 руб.; Realme 11 (8+256 ГБ) — от 25 999 руб.

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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.