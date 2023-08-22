Oppo объявляет о старте продаж смартфона A58 в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о российском старте продаж смартфона Oppo A58, новейшей модели в доступной линейке бренда. Oppo A58 доступен в двух цветах: черный и светло-зеленый. Смартфон в черном цвете выполнен по технологии Oppo Glow, которая совмещает строгость, чистоту и тактильные ощущения матового исполнения с глянцевым блеском. Светло-зеленый цвет выполнен по другой технологии, его текстура напоминает шелк. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Oppo A58 оснащен 6,72-дюймовым FHD+ экраном. Пиковая яркость составляет 680 нит, что позволяет пользователям просматривать фотографии или работать с текстом даже при ярком солнечном свете. Благодаря разрешению 2400×1080 и поддержке 100% цветового охвата DCI-P3, экран Oppo A58 отображает контент с корректной цветопередачей и высокой четкостью. Здесь также используется технология All-Day AI Eye Comfort, которая снижает нагрузку на глаза для длительного использования как днем, так и ночью.

Oppo A58 оснащен обновленными двойными стереодинамиками. Они стали на 40% громче в сравнении с предыдущим поколением. В добавок к этому, фирменный режим Ultra Volume получил обновление: теперь громкость может быть увеличена до 300%. Этот режим также позволяет увеличить максимальную громкость наушников до 200% во время телефонных звонков или голосовых вызовов в WhatsApp.

Oppo A58

За автономность Oppo A58 отвечает аккумулятор с технологией быстрой зарядки. 5000 мАx достаточно для 32 часов работы в режиме разговора, 16 часов просмотра YouTube, или же 5 часов игры в PUBG без подзарядки. Технология быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 33 Вт позволяет зарядить смартфон до 100% за 75 минут, а 5-минутной зарядки хватает на 3,39 часа работы в режиме разговора, позволяя всегда оставаться на связи.

Функция энергосбережения на основе искусственного интеллекта срабатывает в случае, если пользователь забывает поставить смартфон на зарядку. С ее помощью Oppo A58 может проработать 91 минуту в режиме разговора всего на 5% заряда.

Разрешение основного модуля камеры составляет 50 МП, в нем используются алгоритмы на базе искусственного интеллекта и технология биннинга пикселей, позволяющая объединять 4 пикселя в один для повышения четкости, что особенно полезно в условиях недостаточной освещенности. Основной модуль в паре с 2 МП портретной камерой отвечают за размытие фона и фокусировку на объекте съемки в портретном режиме. 8 МП фронтальная камера подходит для создания качественных селфи и участия в видеозвонках.

За производительность Oppo A58 отвечает процессор MediaTek Helio G85, который является значительным улучшением по сравнению с предыдущим поколением. Смартфон представлен в двух конфигурациях: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, в случае повышенной нагрузки, количество оперативной памяти можно увеличить еще на 8 ГБ за счет временного резервирования постоянной памяти, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Технология Dynamic Computing Engine, встроенная в ColorOS 13.1, автоматически оптимизирует распределение вычислительных ресурсов для повышения плавности работы и отзывчивости при работе в многозадачном режиме или игре.

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Oppo A58 также прошел тесты Fluency Protection, имитирующие использование на протяжении 36 месяцев и зафиксировавшие среднюю скорость устаревания менее 10%, что говорит о возможности длительной бесперебойной работы.

Oppo A58 соответствует стандарту IP54 и защищен от попадания брызг и пыли. Кроме того, Oppo A58 прошел множество тестов на надежность сигнала, устойчивость к падениям, попаданию воды и различным температурным условиям.

Oppo A58 уже доступен в черном и светло-зеленом цветах. Стоимость модели с 128 ГБ постоянной и 6 ГБ оперативной памяти составляет 17 999 руб., с 128 ГБ постоянной и 8 ГБ оперативной памяти 19 999 р.

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Oppo — бренд по производству смартфонов. Свой первый мобильный телефон выпустил в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.