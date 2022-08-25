Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой

Oppo представила новинку Oppo A96 в России. Новинка получила долговечный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, быструю зарядку Supervooc 33 Вт, а также стильный дизайн с фирменным устойчивым к царапинам и отпечаткам пальцев покрытием Oppo Glow. Кроме того, Oppo A96 оснащен экраном диагональю 6,59 дюйма с частотой обновления 90 Гц и отверстием под фронтальную камеру, а также 96-процентной цветовой палитрой NTSC, с помощью которой пользователи могут выбирать наиболее комфортные для глаз цвета.

При производстве Oppo Glow специалисты компании используют высококачественную стеклянную панель с алмазной огранкой и помещают ее в вакуум для сжатия кристаллического рисунка. Благодаря этому процессу смартфон получает гладкое и защищенное от отпечатков пальцев и грязи покрытие. Новинка доступна в двух цветах: черном и синем.

Oppo A96 оснащен 6,59-дюймовым цветным экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD 1080х2412. Соотношение экрана к корпусу составляет 90,8%. Увеличение частоты обновления регулируется технологией Adaptive Refresh Rate, разработанной Oppo для ЖК-экранов. Эта технология автоматически регулирует частоту обновления экрана в зависимости от того, что делает пользователь, обеспечивая плавность картинки при снижении энергопотребления. Режим экрана AI Eye Comfort с искусственным интеллектом обеспечивает комфортное использование смартфона как при ярком, так при слабом освещении. Экран также получил 96-процентную цветовую палитру NTSC. Эквивалентный 100% DCI-P3, новинка охватывает большую часть спектра цветов, делая изображения более четкими и яркими.

Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой части корпуса, что делает дизайн A96 еще более утонченным.

Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч позволяет пользователям всегда оставаться на связи. Так, с аккумулятором A96 пользователям могут активно пользоваться WhatsApp до 154 часов, отправляя сообщения. А с Supervooc 33 Вт достаточно 30-минутной зарядки для того, чтобы достигнуть 55% заряда аккумулятора. Кроме того, Oppo добилась успехов в повышении эффективности использования аккумулятора с помощью таких функций как Super Power Saving Mode, основанной на таких методах энергосбережения как регулировка подсветки и частоты процессора. Oppo A96 также имеет оптимизированную ночную зарядку, которая с помощью искусственному интеллекту изучает режим сна пользователя и планирует план зарядки в ночное время.

Oppo A96 работает на платформе Qualcomm Snapdragon 680 4G, которая обеспечивает плавную работу интерфейса. Смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Двойные динамики и микрофоны в Oppo A96 обеспечивают высокую громкость стереозвука при одновременном снижении окружающего шума. А аудиотехнология Dirac HD Audio делает просмотр контента более захватывающим.

Oppo A96 оснащен 16 Мп фронтальной камерой, позволяющей делать качественные портретные снимки. Такая функция как AI Natural Retouching с искусственным интеллектом деликатно корректирует недостатки кожи, сохраняя естественность. Портретные снимки получаются более яркими и четкими в условиях недостаточного освещения благодаря функции 360° Fill Light.

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Основная двойная камера оснащена 50 Мп камерой с высокой светочувствительностью и большим количеством пикселей, а также 2 Мп камерой боке, позволяющей пользователям использовать портретный режим для съемки с естественными эффектами боке. Основная камера также поддерживает 5-кратный цифровой зум и серии до 20 кадров.

Дополнительные функции камеры, такие как AI Palette, Neon Portrait, Flash Snapshot и Selfie HDR делают процесс фотосъемки еще более креативным.

ColorOS 11.1 на Oppo A96 делает пользовательский интерфейс по-настоящему удобным благодаря простоте использования и производительности. Программные функции оптимизации системы, такие как System Booster и Link Boost 2.0, обеспечивают высокую производительность системы. Режим Bullet Screen Message сводит к минимуму сбои при звонках и уведомлениях при играх на смартфоне. В этом режиме информация о сообщении будет появляться на экране в виде плавающих окон, чтобы свести к минимуму сбои во время игры. Функции конфиденциальности также являются приоритетными для ColorOS. Private Safe и APP Lock помогают пользователям сохранить свои личные данные и приложения в безопасности. Благодаря функции защиты уведомлений они сворачиваются, если фронтальная камера улавливает чужой взгляд за плечом пользователя.

Также Oppo A96 получил функции управления жестами Air Gestures. С их помощью пользователи могут без касания, прокручивать экран вверх и вниз, отвечать на звонки, а также отклонять их.

Стоимость смартфона на старте продаж составляет 21990 руб.