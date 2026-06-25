Oppo представила серию смартфонов Reno16

Oppo представила серию смартфонов Reno16, в которую вошли модели Reno16, Reno16 Pro и Reno16 F. Новинки выделяются дизайном с 3D-рисунком планеты и продвинутыми ИИ-инструментами для создания контента. Ремикс-коллаж с ИИ, режим POP-камеры, кастомные ИИ-сценарии на базе ColorOS 16 — серия делает мобильное творчество проще и выразительнее.

Каждое поколение смартфонов Oppo Reno получает собственный визуальный стиль, и серия Reno16 продолжает эту традицию смелым дизайном.

В дизайне смартфонов цвета звёздный белый впервые в отрасли применяется 3D-технология с эффектом голограммы. Миллионы микролинз управляют светом так, что на поверхности корпуса создается парящий, объемный эффект туманности, меняющийся при движении смартфона. В моделях Reno16 и Reno16 Pro задняя панель выполнена из цельного стекла холодной формовки, модель Reno16 F выполнена из композитной панели с аналогичной монолитной фактурой.

Reno16 и Reno16 Pro получили рамку из авиационного алюминия и компактные 6,32” дисплеи, оптимизированные для управления одной рукой. Модель Reno16 F предлагает увеличенный 6,57” экран.

Серия Oppo Reno16 создавалась специально для тех, кто создает контент.

Фронтальная 50 Мп ультраширокоугольная селфи-камера с углом обзора 100° позволяет находить новые ракурсы и легко делать большие групповые селфи. Когда в кадре несколько человек, автоматически включается алгоритм обработки групповых фото 2.0, который делает лица чётче, выравнивает яркость и убирает искажения.

Все смартфоны серии оснащены тройной системой камер: основным модулем высокого разрешения с оптической стабилизацией (OIS), портретным телеобъективом с оптическим зумом ~3,5x и ультраширокоугольной камерой. В Reno16 Pro установлена сверхчеткая основная камера на 200 Мп: снимки можно смело кадрировать без потери мелких деталей.

Новый режим Pop Cam дает возможность применять к фото трендовые фильтры в стиле цифровых мыльниц или пленочных камер прямо во время съемки.

В «Галерее» появилась новая кнопка «Создать», которая объединяет все ИИ-функции для обработки фото и видео. Ремикс-коллаж с ИИ собирает фото и видео в многослойные композиции, позволяя вырезать анимированные объекты и делать из них стикеры. Обновленный «Живой коллаж 2.0» дает объектам возможность эффектно «выходить» за рамки кадра.

При записи видео функция Автостабилизация горизонта видео в 4К помогает держать кадр ровным во время ходьбы или движения, а Двухоконное видео 2.0 обеспечивает плавную съемку на основную и фронтальную камеру одновременно.

Серия Oppo Reno16 работает на новой ColorOS 16, которая делает взаимодействие со смартфоном проще и удобнее. На корпусе появилась отдельная ИИ Быстрая кнопка для моментального доступа к ИИ Пространству Разума. Одно нажатие позволяет мгновенно сохранить и структурировать контент и информацию прямо с экрана. Встроенный ИИ менеджер расходов автоматически распознает чеки и систематизирует расходы. В путешествиях полезна функция ИИ перевод меню. Она не просто переводит меню ресторана, но и генерирует визуальные пояснения к незнакомым блюдам.

Смартфоны серии Oppo Reno16 готовы к интенсивным нагрузкам — от гейминга до длительных съемок и навигации. Reno16 и Reno16 Pro получили аккумулятор 6700 мА·ч, а Reno16 F — 7000 мА·ч. Вместе с быстрой зарядкой 80 Вт SUPERVOOC заряда хватает на целый день.

За производительность Reno16 Pro отвечает процессор MediaTek Dimensity 8550 с поддержкой частоты обновления экрана до 144 Гц в играх, улучшенным охлаждением и технологией HyperBoost 3.0. Базовый Reno16 работает на чипе Snapdragon 7 Gen 4.

Технология ИИ Улучшение связи 4.0 стабилизирует сигнал сотовой связи в толпе или зонах с плохим покрытием, предотвращая задержки в играх и на видеозвонках.

Все модели защищены от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, а экраны сохраняют отзывчивость при касании мокрыми пальцами или в перчатках.

Вместе с новыми смартфонами Oppo представила компактный магнитный аксессуар Oppo Bubble, расширяющий возможности мобильной съёмки.

Устройство весом всего 35 граммов крепится магнитом к совместимым чехлам или кольцам и оснащено AMOLED-дисплеем, который работает как внешний монитор для основной камеры смартфона. С его помощью удобно снимать селфи и групповые кадры в высоком качестве, а также управлять затвором на расстоянии до 10 метров.

Помимо съёмки, Oppo Bubble — это стильный повседневный аксессуар. Через специальное приложение на его экран можно выводить анимации, тексты и цвета, кастомизируя гаджет.