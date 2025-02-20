В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Oppo Reno 13

М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале продаж смартфонов серии Oppo Reno 13 — в нее войдут модели Reno13, Reno13 F и Reno13 Pro. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 31 999 руб. Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо».

Oppo Reno13

Смартфон оснащен 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, и поддержкой HDR10. В основе Reno13 — процессор MediaTek Dimensity 8350, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Основная камера – 50 МП с сенсором Sony ДНЕ-600 и оптической стабилизацией (OIS). Дополняют систему 8 МП сверхширокоугольная камера и 2 МП макрокамера. Смартфон поддерживает 4K-видеозапись как на основную, так и на фронтальную камеру.

М.Видео-Эльдорадо В « М.Видео-Эльдорадо » стартуют продажи смартфонов серии Oppo Reno 13

Oppo Reno13 оснащен аккумулятором емкостью 5600 мАч. Поддержка фирменной быстрой зарядки SUPERVOOC 80 Вт позволяет зарядить устройство до 30% за 10 минут, а полный цикл зарядки занимает менее 45 минут.

Oppo Reno13 F

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым FHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц. В основе смартфона — процессор MediaTek Helio G100, который работает в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и вариантами 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти.

Oppo Reno13 F оснащен 50 МП основной камерой с автофокусом. Дополнительно в смартфоне установлены 8 МП сверхширокоугольная камера для панорамных снимков и 2 МП макрокамера, позволяющая снимать мелкие детали на расстоянии до 4 см. Фронтальная камера – 32 МП с функциями улучшения изображения.

Oppo Reno13 F оснащен аккумулятором емкостью 5800 мАч. Поддержка быстрой зарядки SUPERVOOC 45 Вт позволяет зарядить смартфон до 30% за 15 минут, а полный заряд занимает около 50 минут.

Oppo Reno13 Pro

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым OLED-экраном, частотой обновления 120 Гц и HDR10+. Соотношение экрана к корпусу – 93,8%.

В Reno13 Pro установлен процессор MediaTek Dimensity 8350, разработанный в партнерстве с Oppo. Есть 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а также усовершенствованная система охлаждения с увеличенной испарительной камерой

Oppo Reno13 Pro оснащен передовой камерой с тремя модулями: 50 МП основная камера с сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией (OIS), 50 МП телефото-камера с 3,5-кратным оптическим зумом, 8 МП сверхширокоугольная камера. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 50 МП фронтальная камера с автофокусом и поддержкой 4K-видеозаписи. Искусственный интеллект помогает улучшать портреты, корректировать освещение и устранять шумы.

Смартфон оснащен аккумулятором на 5800 мАч. Благодаря технологии SUPERVOOC 80 Вт Reno13 Pro заряжается до 30% за 10 минут, а до 100% — менее чем за 45 минут.

Дополнительно батарея Reno13 Pro спроектирована таким образом, чтобы сохранять не менее 80% емкости спустя пять лет использования.

Цены в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»

Для первых покупателей действует промо-цена до 10 марта 2025 г.

Oppo Reno13 — 64 999 руб. (промо-цена — 59 999 руб.). Oppo Reno13 F (8+512 ГБ) — 35 999 руб. (промо-цена — 33 999 руб.). Oppo Reno13 F (8+256 ГБ) – 31 999 руб. (промо-цена — 29 999 руб.). Oppo Reno13 Pro — 74 999 руб.

При покупке Oppo Reno13 Pro с 20 февраля по 10 марта 2025 г. — в подарок умная колонка «Яндекс Станция Мини». При покупке Oppo Reno13 F с 25 февраля по 3 марта 2025 г. — подписка на онлайн-кинотеатр Okko на 12 месяцев.