Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила о российском старте продаж новейшей модели серии Reno – Reno8 T 5G. Особенности смартфона – закругленный дизайн с тонкими рамками, 108 МП камера, обновленная зарядка SUPERVOOC 67W с технологией Battery Health Engine, ColorOS 13.

Фред Фан, заместитель генерального директора компании DS Communication, официального дистрибьютора устройств Oppo в России: «Мы понимаем, что сегодня важно, чтобы пользователи по-настоящему доверяли бренду. Чтобы добиться этого, мы не только выпускаем качественные и надежные продукты, но и не перестаем работать над улучшением пользовательского опыта. Сегодня мы наблюдаем рост интереса к смартфонам в сегменте от 30 тыс. руб. на российском рынке и стремимся увеличить свое присутствие в этом секторе, запуская новый смартфон Oppo Reno8 T 5G, который объединяет мощные технологии и емкий аккумулятор, а также обладает привлекательным и удобным дизайном, обеспечивающим комфорт при повседневном использовании. Являясь международным технологическим новатором, занимающимся созданием новых возможностей для Smart living, Oppo продолжает воплощать в жизнь вдохновляющие технологии и надежные продукты, чтобы покупатели устройств в данном ценовом сегменте могли удовлетворить все свои запросы».

Reno8 T 5G сочетает в дизайн с закругленными рамками задней панели и изогнутым 3D-экраном с частотой 120 Гц. Тонкие рамки экрана Reno8T 5G вместе с обтекаемой формой смартфона обеспечивают оптимальный баланс между удобным использованием и реалистичным изображением. Экран имеет специальный микроизгиб под углом 56 градусов и высоту дуги 1,9 мм при диагонали 6,7-дюйма. Соотношение экрана к корпусу – 93%, оно стало возможным благодаря применению процесса установки экрана по технологии COP, позволяющего создать тонкую нижнюю рамку толщиной 2,32 мм и 1,57 мм боковые грани.

Oppo Reno8 T 5G

На задней крышке Reno8 T 5G расположены три модуля камеры, вписанные в вертикальную панель овальной формы.

Смартфон доступен в двух цветах – золотом и черном. Смартфон весит 171 г при толщине около 7,7 мм.

Большой 6,7-дюймовый AMOLED-экран имеет соотношение экрана к корпусу в 93%, частоту обновления 120 Гц и дискретизации 120 Гц (она может быть увеличена до 1000 Гц в определенных игровых сценариях). Дисплей поддерживает 1 млрд цветов и разрешение FHD+, а система адаптивной защиты глаз с интеллектуальной регулировкой способствует сохранению здоровья глаз пользователя. Это значение в 64 раза превышает результат 8-битных дисплеев, обычно использующихся в этом ценовом сегменте.

Oppo внедрила ряд технологий для повышения зрительного комфорта и снижения потенциального негативного воздействия на здоровье глаз при использовании Reno8 T 5G. Одной из неочевидных опасностей, с которыми компания борется с помощью своих технологий, является эффект низкочастотного светового мерцания при использовании смартфона перед сном. Чтобы защитить глаза пользователей от вредного воздействия низкочастотного мерцания, в Reno8 T 5G внедрена технология высокочастотного ШИМ-диммирования с частотой 2160 Гц для снижения нагрузки на глаза при использовании смартфона в условиях низкой освещенности. По сравнению со стандартным диммированием частотой 480 Гц, показатель в 2160 Гц помогает снизить утомляемость глаз, что позволяет спокойно просматривать контент перед сном. Защита глаз стала еще более продуманной благодаря системе автоматической яркости Oppo AI Adaptive Eye Protection в Reno8 T 5G. Система включает в себя ряд интеллектуальных функций, таких как AI Brightness, которая обеспечивает индивидуальные настройки яркости, изучая поведение пользователя. В темноте смартфон ограничивает яркость до 250 нит, а также автоматически и плавно меняет яркость подсветки при смене обстановки.

Пользователи также могут быть спокойны за безопасность повседневного использования благодаря использованию двукратно укрепленного закаленного защитного стекла DT-Star2, которое прошло 23 испытания на надежность по пяти различным критериям. Более того, каждое устройство проходит свыше 320 всесторонних тестов качества и более 110 экстремальных тестов на прочность, включая тесты на падение, удары, деформацию, износостойкость, а также испытания в неблагоприятных условиях, чтобы обеспечить максимальную долговечность смартфона.

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Reno8 T 5G оснащен 108 МП камерой, а также микролинзой с 40-кратным приближением, 2 МП камерой глубины резкости и 32 МП селфи-камерой, которые вместе обеспечивают высокое качество фото и видео. Благодаря использованию технологии биннинга NonaPixel Plus и алгоритма AI Portrait Super Resolution от Oppo, 108 МП камера позволяет получать «бесшумные» изображения высокого разрешения в любых условиях, предоставляя пользователям больше возможностей для кадрирования и редактирования. Микролинза с 40-кратным увеличением обеспечивает высокую детализацию при изучении микромира, недоступного невооруженному глазу.

Также Reno8 T 5G оснащен рядом функций для портретной съемки: HDR селфи, портрет с эффектом боке, съемка видео одновременно на две камеры и др.

Благодаря обновлению технологий зарядки и аккумулятора Reno8 T 5G можно зарядить до 100% всего за 44 минуты. Всего пять минут зарядки SUPERVOOC 67W достаточно, чтобы обеспечить более 5,5 часа разговора, или 3.5 часа просмотра видео. Полностью заряженный аккумулятор емкостью 4800 мАч обеспечивает до 389 часов работы в режиме ожидания. Разработанная Oppo система Battery Health Engine позволяет продлить срок службы аккумулятора Reno8 T 5G до 1600 циклов зарядки, что в два раза превышает среднеотраслевой показатель – 800 циклов зарядки. 5-уровневая защита обеспечивает более высокую безопасность, чем при использовании стандартной зарядки.

Reno8 T 5G оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения данных и поддерживает расширение до 1 ТБ с помощью карт памяти. Объем оперативной памяти может быть временно увеличен еще на 8 ГБ за счет резервирования постоянной памяти, это может быть полезно при работе с тяжелыми приложениями. Reno8 T 5G работает на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 695 5G. Смартфон также оснащен стереодинамиками с технологией увеличения громкости Ultra Volume для обеспечения объемного звучания с повышенным качеством и громкостью.

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Reno8 T 5G поставляется с предустановленной операционной системой ColorOS 13.

Oppo Reno8 T 5G уже доступен в золотом и черном цветах. Стоимость модели с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти составляет 34 990 руб.