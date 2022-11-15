Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила новинку A57s в России. Эта модель сочетает преимущества A-серии бренда, такие как длительный срок службы аккумулятора и надежность, с нововведениями, направленными на улучшение пользовательского опыта. Аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 33 Вт обеспечивают продолжительное время работы без подзарядки, а камера с высоким разрешением 50 МП мгновенно делает качественные снимки для социальных сетей. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Oppo Glow украшает A57s бесчисленным количеством крошечных блестящих кристаллов, расположенных под матовым покрытием. Синий цвет напоминает мерцающее сумеречное небо, а черный вдохновлен космосом.

Это покрытие имеет высокую устойчивость к царапинам и отпечаткам пальцев, что обеспечивает повышенную надежность, а тонкая рамка толщиной 7,99 мм способствует удобству использования. Испытания прочности включают 500 тыс. нажатий на кнопку питания, 20 тыс. подключений USB и 150 тыс. нажатий на кнопку регулировки громкости. Эти тесты с приближенными к реальности нагрузками доказывают, что Oppo A57s создан для долговечной работы, а влагозащита по стандарту IPX4 позволит владельцам Oppo A57s пользоваться смартфоном в любую погоду.

Oppo A57s

6,56-дюймовый экран Oppo A57s обеспечивает 96% охват цветовой гаммы NTSC, что эквивалентно 100% DCI P3. Пиковая яркость 600 нит обеспечивает высокую четкость изображения на улице. Ночью яркость можно уменьшить до 2 нит, что позволяет спокойно пользоваться смартфоном, не напрягая глаза. Функция All-Day Eye Care подстраивает яркость под окружающую среду для наиболее комфортного просмотра.

Стереодинамики Oppo создают ощущение домашнего кинотеатра при просмотре контента на Oppo A57s. Они улучшают воспроизведение низких частот и увеличивают максимальную громкость. Режим Ultra Volume увеличивает максимальную громкость на 44%. Какой бы звук ни воспроизводился, Dirac3.0 оптимизирует его для устранения резкости и повышения мощности низких частот.

Аккумулятор Oppo A57s емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки SUPERVOOC 33 Вт дает пользователям уверенность в том, что смартфон может использоваться без ограничений. Быстрая зарядка восполняет более 50% заряда батареи за 30 минут. Полного заряда хватает на 15 часов просмотра YouTube или до 12,7 дней в режиме ожидания.

Защита от перенапряжения и перегрузки гарантирует безопасную скорость зарядки аккумулятора. Датчик температуры помогает регулировать скорость заряда, чтобы батарея не перегревалась, а режим энергосбережения Super Power Saving Mode контролирует работу процессора и распределяет мощность по приложениям, поддерживая нагрузку на минимальном необходимом уровне. Благодаря этому, последних процентов заряда хватает на несколько часов использования. Режим Super Nighttime Standby снижает ночной разряд батареи всего до 2%, избавляя пользователей от необходимости заряжать смартфон каждую ночь.

Oppo A57s оснащен системой из двух камер с сверхвысоким разрешением 50 МП, которые использует биннинг пикселей для создания четких и детализированных фотографий с разрешением 12,5 МП при любых сценариях съемки. Портретный режим использует 2МП датчик глубины для создания эффекта боке, размывая фон. Фотографии с близкими стали лучше благодаря использованию 8 МП селфи-камеры и функции AI Portrait Retouching. Она позволяет фотографу в считанные секунды выровнять тон кожи и поправить детали для создания готовых к публикации портретов.

Режим Nightscape улучшает качество съемки при слабом освещении за счет повышения экспозиции и использования вычислительной техники с многократной экспозицией.

Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения Поддержка ИТ-отрасли

Технология Flash Snapshot дополнительно оптимизирует настройки камеры и снимает до 46 последовательных кадров, благодаря чему фотографии движущихся объектов всегда получаются четкими и детализированными.

ColorOS 12.1 обеспечивает повышенную конфиденциальность и производительность. Privacy Dashboard следит за приложениями, которые получали доступ к личным данным за последние 24 часа, а функция Photo Data Privacy позволяет удалять информацию о местоположении и другие данные с фотографий перед их распространением для повышения конфиденциальности в Интернете.

FlexDrop дает возможность запускать приложения в подвижных окнах, чтобы пользователи могли удобно переключаться между задачами. Перевод при помощи жеста тремя пальцами, разработанный совместно с Google Lens, позволяет переводить текст на изображениях одним жестом. AI System Booster оптимизирует запущенные процессы и системные ресурсы для устранения задержек, работая в паре с процессором MediaTek Helio G35 для обеспечения безупречной производительности.

Смартфон Oppo A57s доступен в двух конфигурациях, c 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Младшая версия уже доступна, а вариант с увеличенным количеством памяти появится в продаже до конца ноября 2022 г. Смартфон доступен в двух цветах: черном и синем, стоимость новинки составляет 13 990 руб.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант Поддержка ИТ-отрасли

***

Oppo — мировой бренд по производству смартфонов. Выпуск первого мобильного телефона состоялся в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов. В настоящее время компания Oppo зарегистрировала патенты более чем в 40 странах и регионах, работает более чем в 50 странах и регионах мира и имеет международный центр дизайна в Лондоне. Кроме того, Oppo подала более 2700 глобальных патентных заявок в области ИИ, компьютерного зрения, речевой технологии и машинного обучения, и получила около 4542 патентов на технологии по обработке изображений, а также лицензировала технологию мгновенного заряда более чем 40 компаниям.