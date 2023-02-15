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Tecno объявляет старт продаж флагманского смартфона Phantom X2 Pro

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал старт продаж Tecno Phantom X2 Pro – флагманского смартфона с первым в мире блоком камер, оснащенным выдвижным портретным объективом. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Tecno Phantom X2 Pro оснащен 50 МП выдвижным портретным объективом с фокусным расстоянием 65 мм, широкой диафрагмой F1.49 и глубиной резкости 18,9 см. Оптическое приближение 2.5х позволит получить художественный эффект боке для потрясающих портретных фотографий и видеороликов.

Основная камера 50 МП с семью линзами и большой матрицей 1/1.3” обеспечивает яркие и качественные фотографии в высоком разрешении даже при недостаточном освещении.

13 МП сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов способна захватить больше объектов в кадре, что поможет сделать красивые снимки и видеоролики даже с минимального расстояния до объектов, а наличие автофокуса позволит максимально приблизиться вплоть до 4 см даже к небольшому предмету съёмки и получить качественные макроснимки.

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Tecno Phantom X2 Pro в цвете «Звездная пыль»

Фронтальная камера с высоким разрешением 32 МП и технологией биннинга пикселей 4-в-1 обладает повышенной светочувствительностью модуля, что даёт возможность получить изображение с лучшей передачей цветов в условиях низкой освещенности.

Phantom X2 Pro работает на базе первого в мире 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9000 5G. Это процессор на 15,3 млрд транзисторов.

Возможности процессора также гарантируют высокое качество съемки. Искусственный интеллект справляется с ретушью, оптимизацией освещения и рендерингом. Процессор оснащен чипом Imagiq 790 ISP седьмого поколения с возможностью обрабатывать 9 млрд пикселей в секунду, что расширяет фото- и видео-возможности смартфона.

6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц поддерживает разрешение 1080х2400 пикселей и имеет закругленные боковые грани. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев быстро разблокирует устройство.

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Tecno Phantom X2 Pro в цвете «Марсианский оранжевый»

Phantom X2 Pro разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность и комфорт в использовании. Эргономичная форма с закруглениями в 71 градус позволяет комфортно держать смартфон в руке, а 3,5D закругленные края блока камер добавляют утонченности дизайну.

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Корпус смартфона выполнен из алюминия, а задняя панель смартфона в цвете «Звездная пыль» из прочного стекла, прошедшего 11 уровней обработки для достижения мерцающего эффекта.

Дизайн лимитированной версии Phantom X2 Pro в цвете «Марсианский оранжевый» учитывает принципы экологии, поэтому задняя крышка смартфона частично изготавливается из переработанного пластика, собранного в Индийском океане. Таким образом, при производстве Phantom X2 Pro выбросы углекислого газа сокращаются примерно на 38%.

Tecno Phantom X2 Pro уже доступен по промо цене 59 900 руб. на маркетплейсе Ozon, а также в магазинах DNS, «Билайн», «М.Видео», «Эльдорадо» и МТС. В ближайшее время новинка появится и у других партнеров. Лимитированная версия Phantom X2 Pro «Марсианский оранжевый» доступна в официальном магазине Tecno на Ozon, «Эльдорадо» и «М.Видео».

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.

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