LineageOS Android Distribution


УПОМИНАНИЯ


05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 2
29.04.2021 Бреши в ПО VMware для ЦОДов и облаков открыли хакерам путь для захвата ИТ-систем 1
19.11.2020 Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS 1
28.08.2018 Смартфоны ASUS, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Samsung, Sony легко взломать технологией, созданной для древнего модема 1
07.02.2017 «Убийца Android» случайно слил в сеть факт своего секретного ребрендинга 1
26.12.2016 «Убийца Android» умер. Поддержка всех сервисов прекращается 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

LineageOS Android Distribution и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10535 4
Google LLC 12136 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1554 2
X Corp - Twitter 2900 2
Cyanogen Mod 53 2
Broadcom - VMware 2467 1
Microsoft Corporation 25134 1
Huawei 4161 1
Lenovo Group 2337 1
Qualcomm Technologies 1896 1
Meta Platforms - Facebook 4508 1
LG Electronics 3667 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2084 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 400 1
ZTE Corporation 768 1
GitHub 939 1
Sony 6611 1
Canonical 211 1
HTC Corporation 1504 1
Lenovo Motorola 3519 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Broadcom - VMware SaltStack 12 1
Wileyfox 10 1
Hayes Corp 6 1
BBK OnePlus 239 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 1
Microsoft - LinkedIn 675 1
Tesla Motors 420 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2615 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26779 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6586 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10239 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2691 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12839 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7583 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30784 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25636 2
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 213 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12156 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8058 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 821 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5858 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11778 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 151 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11140 1
Wi-Fi Direct 187 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 470 1
Google Android - приложения и разработчики 634 1
Моноблок - Monoblock PC 1030 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 334 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1813 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14866 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14266 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13408 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3257 1
Web development - Веб-разработка 300 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6879 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2220 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7679 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9611 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25323 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16897 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4482 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8027 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22604 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7261 1
Google Android 14536 5
OpenVPN 73 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 946 2
Cyanogen OS 25 2
Google Chrome - браузер 1621 1
Google YouTube - Видеохостинг 2857 1
Linux OS 10700 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 382 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 922 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 203 1
Mozilla Firefox - браузер 1909 1
Google Android 9 - Android Pie 213 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 217 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 243 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 51 1
Google Street View 102 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 79 1
SoundCloud 27 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Web 3 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Education 3 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Unity Remix 3 1
NCSoft Lineage 98 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Edubuntu 6 1
Microsoft Windows 16174 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5040 1
Samsung Galaxy 985 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
WordPress Foundation - WordPress 236 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Software Center 4 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 239 1
Google Android 7 - Android Nougat 223 1
Галушкин Олег 182 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Saraswat Rudra - Сарасват Рудра 3 1
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 1
Индия - Bharat 5630 1
Индия - Нью-Дели 87 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11326 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 1
Английский язык 6835 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25529 1
Образование в России 2500 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5211 1
Reddit 344 1
Liliputing 70 1
Android Authority 51 1
SecurityAffairs.co 5 1
Samsung Research 18 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 945 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
