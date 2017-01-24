Индексная книга (каталог) CNews*
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Wileyfox
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Wileyfox и организации, системы, технологии, персоны:
|Cyanogen Mod 54 6
|BBK OnePlus 298 4
|Samsung Electronics 11065 4
|Qualcomm Technologies 1974 3
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
|Fly 214 3
|Google LLC 12690 3
|Yandex - Яндекс 9216 2
|Lenovo Group 2447 2
|Xiaomi - Сяоми 2232 2
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|Apple Inc 13156 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
|ZTE Corporation 800 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
|Philips 2099 1
|MediaTek - Ralink 595 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
|Micromax Systems - Микромакс системс 78 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.