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Wileyfox

Wileyfox

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.01.2017 В России стартовали продажи нового LTE-смартфона Wileyfox Swift 2 X 1
26.12.2016 «Убийца Android» умер. Поддержка всех сервисов прекращается 1
27.10.2016 В России начались продажи смартфона Wileyfox Swift 2 1
12.10.2016 В России начались продажи смартфона Wileyfox Swift 2 Plus 1
11.10.2016 «Убийца Android’а» переключается на разработку «модульной ОС» 1
19.08.2016 Wileyfox защитил свои смартфоны от уязвимости Quadrooter 1
29.01.2016 В России открылся магазин «убийц флагманских смартфонов» по цене от $89 1
29.01.2016 Бренд Wileyfox запустил фирменный онлайн-магазин в России 1
25.09.2015 В России начались продажи нового «убийцы» флагманов 1
25.08.2015 Новый производитель представил собственного «убийцу» смартфонов-флагманов. Фото 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Wileyfox и организации, системы, технологии, персоны:

Cyanogen Mod 54 6
BBK OnePlus 298 4
Samsung Electronics 11065 4
Qualcomm Technologies 1974 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Fly 214 3
Google LLC 12690 3
Yandex - Яндекс 9216 2
Lenovo Group 2447 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
ZTE Corporation 800 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Philips 2099 1
MediaTek - Ralink 595 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Micromax Systems - Микромакс системс 78 1
JD.com - Jingdong Mall 101 2
ЭФКО ГК 31 1
Visa International 1993 1
Евросеть 1421 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 2
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 2
Application Control - Контроль доступа к приложениям 191 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 1
QuadRooter - уязвимость 2 1
Олеофобное покрытие - пленка нанометровой толщины, отталкивающая жиры от сенсорного экрана 107 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Cyanogen OS 25 9
Google Android 15244 7
Wileyfox Swift - смартфон 6 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 4
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 3
Wileyfox Storm - смартфон 2 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
OpenVPN 85 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Visa Electron 63 1
Lenovo Zuk - серия смартфонов 3 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 1
NCSoft Lineage 103 1
LineageOS Android Distribution 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Google Android 7 - Android Nougat 227 1
MasterCard Maestro 159 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Великобритания - Лондон 2432 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Европа 24964 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 165 1
Reddit 398 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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