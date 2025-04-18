Столичные предприятия увеличили выпуск электротехнических устройств

За январь-февраль 2025 г. выпуск электротехники в Москве вырос почти на 45%. В частности, стали изготавливать больше электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, а также кабелей и аккумуляторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает строительство новых высокотехнологичных предприятий в различных отраслях. Это позволяет регулярно увеличивать выпуск востребованной и наукоемкой продукции – по результатам первых двух месяцев 2025 г. московские предприятия почти в полтора раза нарастили производство электротехнических изделий. Например, за этот период изготовили почти 170 тыс. светильников, около 17,5 тыс. отопительных приборов, а также порядка 16 тыс. устройств сигнализации для транспортной инфраструктуры», – сказал Максим Ликсутов.

Также в городе изготовили более 15,3 тыс. электродвигателей, что на 62% превышает показатели такого же периода 2024 г., на 61% вырос выпуск генераторов постоянного тока – компании произвели более 15,2 тыс. штук.

«Сегодня в отрасли действует более 130 предприятий, которые вносят значительный вклад в развитие технологического суверенитета страны. Компании создают качественную и конкурентоспособную продукцию, которая находит применение в промышленности, транспорте, энергетике, быту и других сферах. При этом спрос на столичную продукцию уверено растет. По итогам января-февраля в городе почти в 2,7 раза увеличилась отгрузка аккумуляторов, более чем на 20% – кабелей, на 40% выросла поставка осветительного оборудования, почти в полтора раза – бытовых приборов», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С учетом текущих тенденций компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» укрепляет свои позиции на рынке и предлагает решения для различных отраслей. В частности, компания разработала масштабируемую суперконденсаторную систему накопления энергии, которая уже внедрена на различных объектах критической городской инфраструктуры суммарным объемом мощности 13,5 МВт. В 2025 г. компания планирует увеличить выпуск суперконденсаторных систем на 20% в том числе благодаря новой линии автоматизированного монтажа печатных плат, которая ускоряет производство и повышает качество продукции.

«Суперконденсаторы — перспективное направление для российского рынка. Применяя инновационные материалы и технологии, мы создали системы с высокой мощностью, увеличенным ресурсом и надежностью. После ухода западных производителей мы с успехом продолжаем реализовывать программу импортозамещения: если в 2022 г. мы еще не могли предложить комплексные решения для дата-центров, то уже в 2023–2024 гг. разработали и внедрили нашу разработку для ЦОДов, которая эффективно защищает их от кратковременных перебоев в электроснабжении», – сказал генеральный директор компании Владимир Ворожейкин.

Также в рамках офсетного контракта компания «Рэнера» наладит производство тяговых аккумуляторных батарей для городского транспорта. Выпускать ТАБ будет гигафабрика, расположенная на площадке «Красная Пахра» ОЭЗ «Технополис Москва». По условиям офсета город закупит свыше 155 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей «Москвич» и речных электросудов. Всего на предприятии будет производиться 50 тыс. батарей в год, что закроет около 40% потребностей российского рынка.