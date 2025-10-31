Разделы

«Элмир» («Электронный мир») и «Парус Электро» объявили о сотрудничестве

Российский производитель систем бесперебойного питания «Парус Электро» и широкопрофильный ИT-дистрибутор «Элмир» («Электронный мир») объявили о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Элмира».

Целью сотрудничества станет увеличение доступности современных отечественных решений для бесперебойного питания для широкого круга потребителей и удовлетворение потребности корпоративных клиентов компании «Элмир» в надежной защите критически важного электрооборудования от любых проблем с сетевым питанием.

В настоящее время партнеры и клиенты компании «Элмир» уже имеют возможность задействовать в проектах модельный ряд онлайн ИБП «Парус Электро» переменного и постоянного тока, а также батарейные шкафы с аккумуляторами для ИБП. Модельный ряд «Парус Электро» включает в себя решения от компактных моноблочных ИБП «все-в-одном» до мегаваттных модульных систем.

Продуктовый портфель ИБП «Парус Электро» представлен моделями переменного и постоянного тока с широким диапазоном мощностей и в различных форм-факторах. Продукция «Парус Электро» производится в России, многие модели ИБП включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга, применяются в дата-центрах, сфере коммуникаций и инфраструктурных проектах. Помимо оборудования для бесперебойного питания, компания «Парус электро» разрабатывает и производит зарядное оборудование для электротранспорта, а также контроллеры и инверторы для возобновляемой энергетики.

