Treolan и «Парус электро» объявили о начале сотрудничества

Treolan, российский ИТ-дистрибьютор (входит в группу компаний «Ланит»), заключил партнерское соглашение с «Парус электро», российским разработчиком и производителем источников бесперебойного питания (ИБП) под маркой «Связь инжиниринг», а также другой силовой преобразовательной техники. C ноября 2021 г. партнерам будет доступно оборудование вендора как со склада, так и под заказ.

Модельный ряд «Связь инжиниринг» включает в себя ИБП постоянного и переменного тока мощностью от 1000 ВА до 1560 кВА, аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы, трехфазные системы большой мощности, модульные отказоустойчивые системы с резервированием и многое другое. Компания осуществляет весь цикл работ – от разработки и производства до пусконаладки и сервисного обслуживания решений. Благодаря развитой партнерской и сервисной сети «Парус электро» заказчики могут рассчитывать на высокий уровень поддержки на местах.

Александр Ромахов, старший менеджер по продукции компании Treolan, сказал: «За последний год мы регулярно слышали от партнеров о потребности в ИБП российского производства, поэтому сотрудничество с лидером данного сегмента – компанией «Парус-электро» – стало естественным шагом в ответ на эти запросы. Не уступая по техническим и качественным характеристикам ведущим мировым брендам, ИБП «Связь инжиниринг» отличаются выгодной стоимостью, позволяют сократить сроки поставки и обеспечить независимость от иностранных поставщиков».

Григорий Кокорев, начальник отдела коммерческого департамента «Парус-электро», отметил: «Продукция компании «Парус электро» входит в реестр Минпромторга и отвечает требованиям к отечественной продукции для импортозамещения. Это важно российским заказчикам, и сотрудничество с Treolan, одним из ведущих игроков дистрибьюторского рынка, позволит обеспечить лучшую доступность ИБП «Связь инжиниринг» для реализации проектов».