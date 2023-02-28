В Томской области создадут систему повышения безопасности и расширения применения авиационных беспилотников

Томская область станет первым регионом России, где будет внедрено новое решение по повышению безопасности, прозрачности применения и доступности воздушного пространства для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За счет использования действующей технологической инфраструктуры госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» государственные ведомства смогут получать в некорректируемом виде юридически значимую информацию о полетах авиадронов, при этом точные координаты БПЛА в случае происшествий будут автоматически передаваться экстренным службам.

Соглашение о создании и развитии соответствующего проекта, предполагающего использование исключительно российских технологий, подписали губернатор Томской области Владимир Мазур, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Сегодня в Томской области в рамках установленного год назад экспериментального правового режима создан опытный район по эксплуатации беспилотных авиационных систем и сняты нормативные барьеры, что позволяет обеспечить пилотирование беспилотников с максимальной взлетной массой более 30 кг. Авиадроны могут использоваться для доставки широкого спектра грузов до полутора тонн, аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ. Эксперимент продлится в течение трех лет. По его результатам будут приниматься дальнейшие шаги по развитию в стране беспилотной авиации.

«Президент России поставил задачу создать в стране новую отрасль экономики – беспилотную авиацию. Сегодня мы делаем очередной шаг к решению этой задачи, выполнить которую можем и должны одними из первых в стране, – сказал губернатор Владимир Мазур. – В Томской области есть все условия для создания новой отрасли и локализации производств беспилотных авиасистем: лучшие университеты, высокотехнологичные компании, кадры для новой экономики, ведущие индустриальные партнеры».

Площадкой для тестирования цифровой инфраструктуры и разработки технологий по использованию искусственного интеллекта для оптимизации полетов БПЛА станет ТГУ. Помимо этого, университет уже приступил к разработке системы сертификации пилотов авиадронов.

«Сотрудничество позволит ТГУ решить широкий спектр задач и применить для сферы беспилотья те исследовательские решения, которые уже разработаны командами университета в области технического зрения, робототехники, искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций, математического моделирования, новых материалов. В складывающейся высокотехнологичной отрасли ТГУ будет генерировать интеллектуальный продукт, который будет реализован в том числе через роялти. Второе направление, интересное университету, – это подготовка кадров: от инженеров для сложных междисциплинарных областей до программ дополнительного образования, например, для операторов беспилотных систем, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

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«ЭРА-ГЛОНАСС» помимо аварийного оповещения и передачи координат экстренным службам в случае чрезвычайных происшествий обеспечивает обмен данными с Единой системой организации воздушного движения Российской Федерации и государственными ведомствами.

Алексей Райкевич отметил, что совместный проект с Томской областью и ТГУ станет важным шагом в преодолении таких ключевых барьеров массового коммерческого применения авиабеспилотников на всей территории России как сложность интеграции в общее воздушное пространство, невозможность подтверждения в онлайн-режиме принадлежности БПЛА и соблюдения заявленных маршрутов. «Достоверные и юридически значимые данные, передачу которых обеспечивает госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС», формируют доверенную среду для всех задействованных государственных ведомств и надзорных органов. Такое решение обеспечивает прозрачность полетов авиадронов и открывает возможность для интенсивного применения беспилотников во всех действующих и перспективных сервисах», – сказал гендиректор АО «ГЛОНАСС»

Возможности использования «ЭРА-ГЛОНАСС» для расширения применения БПЛА отработаны на малой авиации. В прошлом году система стала единственным инструментом для продолжения работы воздушных судов при обработке сельхозземель в период «закрытого неба» в южных регионах страны. Она обеспечила получение, обработку и передачу достоверной информации о полетах в Минобороны России. Ранее эффективность «ЭРА-ГЛОНАСС» подтвердили учения по спасению экипажа самолёта Ан-2, потерпевшего условную аварию в Красноярском крае на местности, идентичной акватории Северного Ледовитого океана. Информация об инциденте была оперативно передана службам авиационного поиска и спасания.