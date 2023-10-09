В СибГМУ появилась виртуальная клиника для обучения студентов

В мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре СибГМУ появилась многопрофильная виртуальная университетская клиника для отработки коммуникации, диагностики и лечения в виртуальной среде «Димедус». Тренировать навыки на новом оборудовании смогут студенты, начиная с третьего курса, а также ординаторы. На данный момент виртуальная система «Димедус» используется только в пяти медицинских университетах России. Оборудование приобретено университетом в рамках реализации программы развития «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

В системе имеется более 200 симуляционных клинических сценариев диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях по более чем 20 специальностям, в том числе — терапии, кардиологии, неврологии, эндокринологии и детским заболеваниям. Алгоритмы сценариев основаны на актуальных руководствах и клинических рекомендациях. Помимо существующих сценариев, пользователи могут создавать собственные с индивидуальными клиническими случаями, что делает процесс обучения более актуальным и практико-ориентированным.

«Ключевым способом отработки практических навыков для студентов-медиков было и остается обучение “у постели больного”. Однако такой способ не всегда возможен — например, в период COVID-19 физические контакты людей были ограничены, также сами пациенты могут быть против взаимодействия с обучающимися. Использование виртуальных технологий позволит решить не только эти проблемы, но и даст возможность студентам и ординаторам изучить редкие клинические случаи, которые не всегда можно продемонстрировать в клинике на практических занятиях», — сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Виртуальный формат позволяет пользователю полностью погрузиться в амбулаторный приём и испытать впечатление реального общения с пациентом. Обучающиеся смогут отработать такие навыки, как — сбор анамнеза, объективное обследование, в том числе осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация, лабораторные и инструментальные исследования, проведение дифференциальной диагностики, постановка окончательного диагноза и лечение пациента.

Учебные материалы и виртуальные кейсы системы «Димедус» работают на различных устройствах: от смартфона и планшета до интерактивного сенсорного стола и виртуальной доски.

Бумажных хакеров не существует — защита облака должна быть реальной Облака

***

Сибирский государственный медицинский университет основан в 1888 г, является участником программы «Приоритет 2030».