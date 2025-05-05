СибГМУ внедряет цифровых двойников для поиска и сопровождения талантливых абитуриентов

В СибГМУ запущена новая технология «Цифровые двойники школьников» на базе цифрового предуниверсария «Медкласс», созданного в рамках программы развития «Приоритет 2030» национального проекта «Молодежь и дети». Инициатива направлена на раннюю профориентацию, сопровождение и привлечение талантливых абитуриентов через использование анализа больших данных, математического моделирования и предиктивной аналитики. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

Работа над созданием цифрового профиля школьников начинается в предуниверсарии «Медкласс». Учащиеся проходят профориентационное тестирование, разработанное совместно с психологами и профориентологами. По итогам тестирования и анализа их образовательных достижений формируется цифровой профиль, который помогает выстроить индивидуальную траекторию развития. Математические модели оценивают уровень подготовки школьников по различным предметам и прогнозируют их успех в освоении выбранных направлений. На основе полученных данных формируются рекомендации по дальнейшему обучению и выбору профессионального пути.

«Наш университет на протяжении нескольких лет системно работает с большими данными и применяет их для принятия управленческих решений. Этот подход мы внедряем повсеместно, теперь и в приемной кампании. С 2022 г. мы вовлекаем в профессию школьников в нашем цифровом предуниверсарии «Медкласс». Мы предлагаем школьникам не только прохождение курсов по трекам, но и помогаем им, используя математическую модель, определиться с медицинской специальностью, максимально подходящей им на основе анализа их данных, интересов, способностей и предпочтений. Медицину выбирают сердцем. Это, действительно, призвание, мы видим своей миссией не только «влюбить» абитуриентов в медицину, но и помочь им увидеть ее самые разные грани и выбрать из них максимально подходящие для себя. Мы, как университет, набираем самых талантливых и мотивированных абитуриентов, чтобы вместе создавать завтрашний день медицины», — отметил ректор Евгений Куликов.

Проект направлен на решение сразу нескольких задач. Школьники получают четкие рекомендации и индивидуальные образовательные маршруты, которые учитывают их способности и интересы. Родители получают доступ к прозрачной информации о прогрессе детей.

«На основе собранных данных сервис может рекомендовать школьнику курсы для углубленного изучения предметов, необходимых для поступления, а также направления обучения, которые лучше всего соответствуют его сильным сторонам и интересам. Этот проект – мощный инструмент для помощи школьникам в принятии одного из самых важных решений в их жизни — выбора будущей профессии и образовательного пути», — сказала начальник управления цифровых технологий Александра Шмырина.

Проект «Цифровые двойники» помогает школьникам глубже познакомиться с широким спектром медицинских специальностей, включая такие направления как медицинская кибернетика, разработка лекарств, биофизика и биотехнологии.

«Проект полезен не только школьникам, но и образовательным организациям. Для школ предусмотрен отдельный интерфейс, который позволяет кураторам видеть результаты тестирования учеников. Сотрудники управления нового набора университета также получают доступ к аналитике о прогнозах набора на различные специальности, географии абитуриентов и успеваемости в прохождении курсов. После прохождения тестирования каждый школьник в своей новостной ленте видит только те новости и предложения, которые соответствуют его рекомендованному образовательному треку», — сказала начальник управления нового набора студентов Екатерина Санникова.