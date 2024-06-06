В СибГМУ начал работу центр по созданию и внедрению в практику цифровых продуктов собственного производства

В СибГМУ начал работу научно-технологический центр «Цифровая медицина и киберфизика», который ориентирован на внедрение разработок ученых университета в клиническую практику. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

Цифровые продукты коллектива позволят снять с врачей рутинные задачи и создать условия оказания медицинской помощи там, где на данный момент она недоступна. В структуру центра вошли подразделения, занимающиеся разработкой медицинского программного обеспечения, приборов и обработкой больших данных, а также отдел внедрения медицинских технологий, который будет заниматься вопросами постановки задач, маркетинга и экономики проектов, что позволит создавать продукты для решения актуальных задач практического здравоохранения.

«За два года реализации программы развития мы сформировали портфель разработок высокой степени зрелости по двум видам медицинских технологий – медицинские изделия и ПО медицинского назначения и фармпродукты. Если по вторым у СибГМУ был инфраструктурный задел, то по первому направлению — это совершенный гринфилд для университета, продемонстрировавший за два года самую выраженную динамику. Мы ставим перед собой цель вывести на рынок несколько продуктов собственного производства и осознанно выбираем сложные продукты с доказательным научным подходом и технологичностью. Для этого мы создали научно-технологический центр «Цифровая медицина и киберфизика», который будет работать по рыночным законам, со специализированными подразделениями по разработке медицинских изделий и программного обеспечения медицинского назначения, прототипирования, производства и сервисной поддержке. Вторая исключительно важная для университета задача: включить это подразделение в образовательный процесс медико-биологического факультета – выполнение дипломных работ, проектирование тем для проектной работы Цифровой кафедры, трудоустройство талантов», — сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Помимо разработки и тиражирования новых технологий и продуктовых решений для сферы здравоохранения, в число задач научного коллектива входит построение новой производственной модели, которая позволит создавать технологические продукты для отрасли здравоохранения на базе СибГМУ. Отдельное внимание уделено вовлечению студентов в процесс подготовки проектных выпускных квалификационных и конкурсных работ, результаты которых можно будет внедрить в клиническую практику.



«Создание новых медицинских технологий — результат совместной деятельности врачей, сотрудников кафедр и технических специалистов. Подобное взаимодействие позволит в результате создать продукт, который будет отвечать потребностям конечного потребителя и позволит решить проблемы в диагностике и лечении заболеваний. Успешными примерами такого взаимодействия нашей лаборатории, которые уже имеют практический результат, являются проекты система поддержки принятия врачебных решений для офтальмологии “Ретина” и виртуальная геймифицированная система моторной реабилитации, созданные совместно с офтальмологической клиникой и кафедрой неврологии и нейрохирургии СибГМУ. Обе разработки мы планируем вывести на рынок в течение этого года», — сказал руководитель Центра «Цифровая медицина и киберфизика» СибГМУ Иван Толмачев.



Научно-технологический центр «Цифровая медицина и киберфизика» создан на базе медико-биологического факультета СибГМУ в рамках реализации стратегического проекта «Бионические цифровые платформы» программы «Приоритет-2030».

