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Tekta Group Текта Групп
Девелоперская компания Tekta Group – девелопер, специализирующийся на строительстве жилья бизнес- и премиум-класса в границах старой Москвы. Общая площадь реализованных проектов в Московском регионе составляет более 1,9 млн кв. м. Все текущие проекты Tekta Group расположены на юге и юго-западе столицы. В Даниловском районе возводится квартал бизнес-класса NOW, а в Юго-Западном округе строятся ENITEO и EVER.
СОБЫТИЯ
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Tekta Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Севастьянова Елизавета 2 2
|Клочков Алексей 35 1
|Шарапов Константин 5 1
|Ливча Павел 3 1
|Солорев Антон 1 1
|Клюев Альберт 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8520 1
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