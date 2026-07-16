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Tekta Group Текта Групп

Tekta Group - Текта Групп

Девелоперская компания Tekta Group –  девелопер, специализирующийся на строительстве жилья бизнес- и премиум-класса в границах старой Москвы. Общая площадь реализованных проектов в Московском регионе составляет более 1,9 млн кв. м. Все текущие проекты Tekta Group расположены на юге и юго-западе столицы. В Даниловском районе возводится квартал бизнес-класса NOW, а в Юго-Западном округе строятся ENITEO и EVER.

СОБЫТИЯ

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16.07.2026 «Текта Групп» и МТС будут совместно развивать цифровые решения для жилых комплексов и бизнес-центров 1
07.12.2021 Innovative People автоматизировала продажи и обслуживание клиентов девелопера Tekta Group 1
06.04.2021 «Tekta Group» контролирует строительство с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией» 2
23.03.2021 Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group 1
22.09.2010 Terrasoft создает CRM-систему для инвестиционно-строительного холдинга Tekta Group 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Tekta Group и организации, системы, технологии, персоны:

Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 256 1
KoderLine - Кодерлайн 6 1
9541 1
Broadcom - VMware 2600 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 1
Veeam Software 345 1
1С-Битрикс - Bitrix 669 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8198 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35954 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12152 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7777 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2671 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24265 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3172 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1894 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29610 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2026 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6204 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2662 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2460 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1269 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1118 1
Оповещение и уведомление - Notification 5860 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2055 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1022 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6630 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12808 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33305 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22480 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3298 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7151 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13887 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5166 1
Terrasoft CRM 26 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2541 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 694 1
Телефонные Системы - IP ATC Oktell 36 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1006 1
Terrasoft Creatio 107 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 1
1С:ERP Управление предприятием 830 1
Broadcom - VMware vSphere 612 1
Севастьянова Елизавета 2 2
Клочков Алексей 35 1
Шарапов Константин 5 1
Ливча Павел 3 1
Солорев Антон 1 1
Клюев Альберт 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8520 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5581 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6624 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3008 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2166 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3453 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8462 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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