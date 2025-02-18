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Ливча Павел



18.02.2025 ITMS на 40% снизила затраты на управление проектами благодаря миграции на BPMSoft 1
18.01.2022 Innovative People автоматизировала обработку заявок на кредитные каникулы для «ОТП банка» в рамках мер ЦБ по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии 1
07.12.2021 Innovative People автоматизировала продажи и обслуживание клиентов девелопера Tekta Group 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ливча Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Innovative People - Инновейтив Пипл 36 2
Innovative Technology - Inntech - ИнТех Консалтинг 5 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Tekta Group - Текта Групп 4 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
Оповещение и уведомление - Notification 4664 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1201 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 1
Terrasoft Creatio 96 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
Быков Максим 3 1
Севастьянова Елизавета 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2272 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4842 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4163 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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