ITMS на 40% снизила затраты на управление проектами благодаря миграции на BPMSoft

Группа компаний ITMS (ранее «БАТ Россия») автоматизировала процессы разработки новых продуктов и форматов упаковки на платформе BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT). Первый MVP новой системы создан за два, а полностью проект реализован за четыре месяца экспертами системного интегратора «Интех Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

При выборе нового решения, которое заменило две ранее использовавшиеся западные ИТ-системы, ITMS ориентировалась на соотношение цены и функциональности, а также наличие успешных кейсов внедрения. В условиях строгого законодательного регулирования табачной отрасли и пристального внимания к выпуску никотиносодержащей продукции со стороны надзорных органов ITMS искала вендора, готового предложить кастомизируемый low-code инструмент, а не готовое коробочное ПО.

Сейчас на платформе BPMSoft настроено более 20 схем согласований для двух ключевых бизнес-процессов компании. Во-первых, это процесс согласования новой упаковки: от поступления коммерческих предложений маркетинговых агентств в облачную учетную систему, интегрированную с BPMSoft, до юридического согласования макетов. Во-вторых, запуск инновационной продукции, проходящий через отделы разработки и производства.

Всего в системе активно работают более 150 сотрудников. BPMSoft фиксирует статусы согласований и экспертные заключения, например, результаты химических проверок на соответствие допустимым нормам содержания никотина. В случае отказа система автоматически возвращает задачу на предыдущий этап с обязательными комментариями согласующих. BPMSoft также анализирует количество итераций для каждого согласования, что позволяет улучшать процессы, оценивать KPI отделов и рассчитывать стоимость работы внешних маркетинговых агентств.

Внедрение параметра SLA для контроля времени выполнения задач стало ключевым нововведением, которое ранее отсутствовало. Теперь сотрудники получают автоматические уведомления о просрочках, что повышает эффективность ведения и реализации проектов. Для упрощения работы международных команд в BPMSoft реализована поддержка двух языков — русского и английского. Многоязычные уведомления позволяют взаимодействовать как с внутренними, так и с внешними партнерами.

Артем Никулин, старший ИТ бизнес-партнер ITMS: «Функциональные возможности BPMSoft и экспертиза сотрудников «Интех Консалтинг» позволили нам локализовать BPM-систему в сжатые сроки. Вместо двух ранее использовавшихся ИТ-систем все процессы теперь реализуются на одной платформе, что позволило снизить на 40% стоимость владения и обслуживания ИТ-ландшафта. Обратная связь от бизнеса положительная. На недавнем совещании операционного отдела директора производства, логистики и продукта высоко оценили систему, отметив ее удобство, быстроту и гибкость».

Павел Ливча, управляющий партнер «Интех Консалтинг»: «Мы гордимся тем, что смогли создать MVP новой BPM-системы в крайне сжатые сроки, всего за два месяца. Кроме того, мы успешно объединили две ранее использовавшиеся западные системы в одну, реализовав уникальный процесс автоматизации, который не имеет аналогов в стандартных коробочных решениях».

Вадим Сорокин, директор по развитию бизнеса BPMSoft: «Проект ITMS наглядно показывает, как BPMSoft интегрирует процессы на одной платформе. Используя подход low-code, мы смогли ускорить разработку решений и обеспечить гибкость настройки для различных типов проектов. Наша система поддерживает уникальные жизненные циклы с задачами, согласованиями и SLA, что упрощает взаимодействие как с внутренними, так и с внешними командами».