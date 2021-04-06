«Tekta Group» контролирует строительство с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией»

Специалисты компании «Кодерлайн» автоматизировали работу одного из крупнейших столичных застройщиков группы компаний «Tekta Group». Система «1С:ERP Управление строитель­ной организацией» помогла повысить оперативность планирования строительных работ, уско­рить формирование производственных календарей и графиков, согласование проектной документации и смет. Обеспечены бесперебойные поставки материалов на объекты строительства, организован надежный контроль за целевым использованием материалов и денежных средств. Усилен контроль за работой подрядчиков.

Девелоперская группа компаний «Tekta Group» - девелоперская компания полного цикла, входит в ТОП-10 столичных застройщиков. Специализируется на масштабных проектах комплексной жилой застройки. За 20 лет работы «Текта Групп» застроила 50 гектаров территории, возвела 8 крупнейших жилых комплексов в Москве и Подмосковье, портфель проектов составляет более 1,7 млн. кв. м. жилья.

В настоящее время «Tekta Group» единовременно ведет четыре масштабных проекта жилой застройки. Перечень работ на одном проекте может составлять десятки тысяч строк. На проектах задействованы 8500 специалистов и рабочих. Для эффективной деятельности компании необходимо оперативно планировать работы на объектах, оформлять проектную документацию и согласовывать сметы, рассчитывать потребность в материалах, контролировать расходование материалов и денежных средств под конкретные задачи проектов, следить за качеством и сроками выполнения строительных работ.

Ранее для оперативного учета в компании использовались информационные системы разных вендоров. Для управления производством применялись электронные таблицы и бумажные документы. Справочник строительных работ формировался и обновлялся вручную. Сбор данных для формирования управленческой отчетности из разных источников занимал много времени. Было сложно рассчитывать потребность стройплощадок в материалах, планировать закупки, контролировать целевое использование материалов и денежных средств.

Руководство предприятия решило внедрить новую информационную систему, которая позволила бы объединить работу всех занятых на проектах подразделений, укорить получение от стройплощадок данных, необходимых для планирования и контроля работ, оптимизировать управление закупками материалов под нужды строительства. Требовалось обеспечить оперативное получение управленческой информации с возможностью расшифровки каждого показателя до первичного документа, проводки, отчета, формулы. Кроме того, необходимо было оптимизировать формирование бюджета фонда оплаты труда, ускорить расчет зарплаты сотрудникам, усилить контроль за обоснованностью выплат.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией». Партнером по внедрению стала компания «Кодерлайн».

За 1 год и 3 месяца система была развернута на 150 рабочих местах. В систему перенесены данные, накопленные в старых программах, выполнена интеграция с «1С:Бухгалтерией», с решением «1С:Зарплата и управление персоналом», с CRM-системой и корпоративным порталом компании на базе «1С-Битрикс».

Автоматизировано управление производством. Унифицирован справочник строительных работ. В системе формируется перечень работ по каждому объекту — с указанием их объемов, сроков, стоимости. По мере строительства объемы работ уточняются, появляются новые работы, меняются расценки, при этом все изменения оперативно отражаются в системе. Чтобы упростить работу сотрудников, реализована возможность группового удаления работ и загрузки списков работ из электронных таблиц. Кроме того, система помогает подбирать подрядчиков для выполнения работ. В итоге планировать и согласовывать работы стало проще, ускорилось формирование производственных календарей и графиков.

Оптимизировано управление закупками и движением материалов. Новая система помогает рассчитывать потребность площадок в материалах, оценивать, есть ли необходимые остатки на складах, подбирать наиболее выгодные условия поставки, формировать заказы поставщикам. При передаче материалов в производство фиксируется их количество и стоимость, данные ответственного сотрудника, объект строительства, конкретная работа, для выполнения которой эти материалы предназначаются. В любой момент времени можно узнать, на каком складе в данный момент находится тот или ной материал: на общем складе компании, на складе площадки или на складе производства. После выполнения каждой работы в системе регистрируется факт использования материалов, выполняется их списание на затраты. Все это помогает компании бесперебойно снабжать площадки материалами, контролировать целевое использование материалов и денежных средств под конкретные задачи проектов - от формирования потребности на определенной площадке под определенный раздел сметы до поступления материала и его последующего использования.

Подрядчикам предоставлен доступ к системе через web-интерфейс. Используя данные справочника строительных работ они оформляют в «1С:ERP Управление строитель­ной организацией» акты выполненных работ. Сформированные акты оперативно передаются на согласование. Это помогает «Tekta Group» оперативно контролировать выполнение работ и взаиморасчеты с подрядчиками.

Интеграция 1С:ERP УСО с CRM-системой помогает компании четко контролировать продажи недвижимости: из CRM в «1С:ERP Управление строитель­ной организацией» передаются сведения об оформленных сделках, из 1С в CRM - информация о поступлении оплат от покупателей.

Интеграция с системой «1С:Зарплата и управление персоналом» и с корпоративным порталом компании помогла оптимизировать работу HR-службы. Специалистам кадровой службы стало проще управлять организационной структурой компании, поддерживать справочник сотрудников в актуальном состоянии, получать детализированные данные о расходах персонала на мобильную связь. Автоматизировано формирование бюджета фонда оплаты труда. Как и бюджет проекта, бюджет ФОТ формируется на несколько лет вперед. Расходы на персонал планируются с учетом производственных планов, тарификации работ, различных компенсационных, поощрительных и социальных выплат. Как и справочник строительных работ, бюджет ФОТ постоянно корректируется. На основании бюджета ФОТ по установленным в системе алгоритмам рассчитывается зарплата сотрудникам. Для контроля обоснованности и правильности расчетов часть данных из бюджета сохраняется в документах начислений и удержаний. В итоге точность планирования расходов на оплату труда повысилась, заработная плата рассчитывается быстрее, усилен контроль за взаиморасчетами с персоналом, обоснованностью начислений и удержаний.

Руководство теперь оперативно получает управленческую отчетность, необходимую для контроля и анализа деятельности. Любую цифру в отчете теперь можно быстро расшифровать до источника и детали операции. Достоверность данных повысилась.

Клюев Альберт Николаевич, финансовый директор «Tekta Group», отмечает: «Система „1С:ERP Управление строительной организацией“ объединила работу подразделений группы, упростила и ускорила обмен данными между ними. Улучшилось планирование, усилен контроль за всеми показателями деятельности. Один из наиболее значимых результатов проекта - повышение доступности и достоверности информации для принятия решений. Управленческая отчетность формируется быстрее, детализация отчетов повысились, каждую цифру теперь можно расшифровать вплоть до первичного документа. Это помогает более оперативно и точно планировать финансирование проектов, контролировать целевое использование средств».