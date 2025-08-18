Разделы

ТвинПро Бастион-3 ПАК


Программный комплекс «Бастион-3» (ПК «Бастион-3») — российская программная платформа уровня PSIM для интеграции в единую систему безопасности подсистем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охраны периметра, охранного освещения и других. Помимо централизованного сбора, отображения информации и управления подсистемами безопасности, интеграционная платформа «Бастион-3» обеспечивает возможность взаимодействия с другими бизнес-системами предприятия: системами управления персоналом, автоматизации зданий, службами каталогов и многими другими. 

УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 ГК «ТвинПро» подтвердила совместимость ПК «Бастион-3» с российской СУБД Postgres Pro 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2
