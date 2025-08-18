Получите все материалы CNews по ключевому слову
Группа компаний «ТвинПро» осуществляет поставку, продвижение и техническую поддержку сложных, высокотехнологичных систем безопасности. Решения группы востребованы в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, банковской и транспортной сферах, здравоохранении, образовании и логистике.
УПОМИНАНИЯ
|18.08.2025
|ГК «ТвинПро» подтвердила совместимость ПК «Бастион-3» с российской СУБД Postgres Pro 1
|22.11.2022
|Konica Minolta и «Твинпро» будут сотрудничать в сфере комплексной безопасности 2
ТвинПро и организации, системы, технологии, персоны:
|Konica Minolta 409 1
|Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
|Чиликин Павел 1 1
|Шарова Ольга 9 1
