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АС «Адресная социальная помощь» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Certified

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «СоцИнформТех», автоматизатор комплексных программных решений для учреждений госсектора, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Certified (версии 15, 16, 17) и АС «Адресная социальная помощь». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

АС «Адресная социальная помощь» (АС «АСП») — программный продукт, совместимый с СУБД Postgres Pro Certified и обладающий подтвержденной высокой производительностью с учетом масштабных нагрузок и большого объема данных, динамическим управлением, средствами администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД. Многофункциональность системы обеспечивают более 80 интегрируемых модулей, призванных сформировать единое информационное пространство региона. Обеспечение безопасности конфиденциальных данных (в том числе персональных) в государственных и корпоративных ИТ-системах подтверждено сертификатом ФСТЭК четвертого уровня доверия.

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Импортонезависимость

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие». Postgres Pro Certified — сертифицированная ФСТЭК редакция — обладает всеми возможностями Postgres Pro Standard. Содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, встроенный контроль целостности исполняемых файлов и другие важные с точки зрения безопасности функции.

«Продукция компании «СоцИнформТех» представлена на большей части нашей страны. При этом продолжается интенсивное освоение новых территорий. Совместимость АС «АСП» с СУБД Postgres Pro предоставляет пользователям дополнительные технические возможности в процессе достижения импортонезависимости и соответствия требованиям регуляторов к безопасности программных продуктов. Сотрудничество с Postgres Professional позволяет создавать надежное и безопасное ПО, отвечающее критериям цифровой трансформации социальной сферы общества», — отметил главный инженер компании «СоцИнформТех» Иван Гуркин.

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