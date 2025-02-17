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СоцИнформТех Центр социально-информационных технологий


Компания «Центр социально-информационных технологий» (ООО «СоцИнформТех») основана в 1992 году, специализируется на комплексной автоматизации бизнес-процессов учреждений госсектора и поставщиков социальных услуг в масштабах субъекта РФ на основе единой цифровой платформы информационных систем и распределенных приложений. Технологический стек компании позволяет закрывать спектр ИТ-потребностей государственных учреждений и малого бизнеса. Основные направления деятельности «СоцИнформТех» — разработка, внедрение и техническая поддержка ведомственных информационных систем, межведомственных банков данных, программ, сервисов и прикладного ПО.


17.02.2025 АС «Адресная социальная помощь» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Certified 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 2
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

СоцИнформТех и организации, системы, технологии, персоны:

САФИБ - SAFIB 9 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 389 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7636 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2489 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 2
Repository - Репозиторий 867 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10147 2
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7439 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6129 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1181 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3838 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9212 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5743 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11424 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2174 1
СоцИнформТех - АСП АС - Адресная социальная помощь 10 3
Linux OS 10010 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1110 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 24 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 1
Федин Алексей 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 327 2
Россия - ЦФО - Брянская область 354 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6146 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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