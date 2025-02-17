СоцИнформТех Центр социально-информационных технологий
Компания «Центр социально-информационных технологий» (ООО «СоцИнформТех») основана в 1992 году, специализируется на комплексной автоматизации бизнес-процессов учреждений госсектора и поставщиков социальных услуг в масштабах субъекта РФ на основе единой цифровой платформы информационных систем и распределенных приложений. Технологический стек компании позволяет закрывать спектр ИТ-потребностей государственных учреждений и малого бизнеса. Основные направления деятельности «СоцИнформТех» — разработка, внедрение и техническая поддержка ведомственных информационных систем, межведомственных банков данных, программ, сервисов и прикладного ПО.
СоцИнформТех и организации, системы, технологии, персоны:
|САФИБ - SAFIB 9 2
|Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 389 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
|Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 327 2
|Россия - ЦФО - Брянская область 354 2
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