Компания «Центр социально-информационных технологий» (ООО «СоцИнформТех») основана в 1992 году, специализируется на комплексной автоматизации бизнес-процессов учреждений госсектора и поставщиков социальных услуг в масштабах субъекта РФ на основе единой цифровой платформы информационных систем и распределенных приложений. Технологический стек компании позволяет закрывать спектр ИТ-потребностей государственных учреждений и малого бизнеса. Основные направления деятельности «СоцИнформТех» — разработка, внедрение и техническая поддержка ведомственных информационных систем, межведомственных банков данных, программ, сервисов и прикладного ПО.