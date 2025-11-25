Разделы

Решения компании «СоцИнформТех» подтвердили совместимость с «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и «СоцИнформТех» подтвердили корректную работу мобильных приложений «Кондуит», «Анкета-опросник», «Цифровой куратор семьи» и «Куратор семьи» под управлением российской мобильной операционной системы «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость подтверждена в рамках комплексных испытаний, проведенных специалистами компаний. Решения СоцИнформТех функционируют на устройствах с «Ред ОС М».

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу с отечественными СКЗИ и не содержит сервисов Googlе. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

