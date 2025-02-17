Гуркин Иван
|17.02.2025
|АС «Адресная социальная помощь» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Certified 1
Гуркин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|СоцИнформТех - Центр социально-информационных технологий 3 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 394 1
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