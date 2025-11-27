Postgres Pro Standard 18: ускорение за счет ядра PostgreSQL 18 и более эффективные инструменты безопасности

Компания Postgres Professional выпустила Postgres Pro Standard 18 — версию СУБД на базе новейшего ядра PostgreSQL 18 с оптимизацией для производительности, мониторинга и корпоративной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Возможности PostgreSQL 18

Переход на ядро PostgreSQL 18 дает пользователям Postgres Pro Standard повышение производительности и более удобную эксплуатацию.

В Postgres Pro Standard 18 доступны все новые решения ванильной версии, включая:

– Асинхронный ввод-вывод (AIO). Внедрение AIO позволяет СУБД выполнять множественные запросы на чтение данных с диска параллельно, не дожидаясь ответа на каждый из них. Это существенно ускоряет последовательное сканирование, операции VACUUM и сбор статистики, закладывает фундамент для будущих рекордов производительности в высоконагруженных аналитических и транзакционных системах.

– Оптимизация Skip Scan. Новая стратегия планировщика позволяет более эффективно использовать многоколоночные B-tree индексы даже в тех случаях, когда условие WHERE не включает ведущую колонку индекса. Это часто превращает полное сканирование таблицы (seq scan) в быстрый индексный поиск.

– Расширенные инструменты мониторинга. Доработки EXPLAIN ANALYZE (автоматическое отображение BUFFERS, детализация временного хранилища и I/O) делают диагностику и настройку сложных запросов более наглядными и эффективными.

– Эффективный VACUUM. Переработан механизм VACUUM, включая «нетерпеливую заморозку» (eager freezing), которая снижает вероятность блокировок и позволяет лучше контролировать масштабирование рабочих процессов автовакуума.

Улучшенная адаптивная оптимизация запросов

Модуль AQO (Adaptive Query Optimizer) 4.0 использует машинное обучение для автоматического исправления ошибок в планах выполнения запросов, возникающих в стандартном планировщике.

Ключевое отличие версии 4.0 — устранение накладных расходов на этапе планирования, которые ограничивали применение модуля в предыдущих версиях.

Также из улучшений: благодаря нивелированию затрат ресурсов на планирование, модуль теперь рекомендован для любых типов рабочих нагрузок, а не только для специфических сценариев; за счет построения более эффективных планов запросов пользователи отмечают снижение нагрузки на дисковую подсистему на десятки процентов; в новой версии реализована поддержка конфигураций высокой доступности, а также устранены проблемы с разрастанием служебных данных и временными таблицами.

Расширенная безопасность и аудит

При разработке Postgres Pro Standard 18 мы уделяли внимание инструментам, критически важным для государственных организаций и крупных корпораций, решающих задачи импортозамещения.

Усиленный аудит и журналирование. Модуль аудита pg_proaudit был обновлен и теперь поддерживает логирование большего числа системных событий, обеспечивая контроль над активностью в базе данных: добавлена поддержка логирования новых типов событий: ANALYZE, DISCARD ALL, CHECKPOINT, FETCH и MOVE; введен новый класс событий MISC для регистрации прочих действий, не относящихся к основным категориям; в лог событий AUTHENTICATE теперь добавляется имя инициирующего приложения, что повышает прозрачность подключений.

Защита конфиденциальных данных. Для повышения безопасности Postgres Pro Standard 18 по умолчанию включает маскирование паролей в серверном журнале, что предотвращает утечку учетных данных.

Гибкое управление паролями. В команды CREATE PROFILE и ALTER PROFILE добавлены новые параметры: OLD_PASSWORD_TIME — определяет, как долго пользователь может использовать старый пароль для аутентификации одновременно с новым; OLD_PASSWORD_MAX — ограничивает число попыток аутентификации с использованием старого пароля до его блокировки.

Эта функциональность значительно упрощает процесс плановой смены паролей для больших групп пользователей.

Оптимизация производительности и диагностики запросов

Релиз включает важные обновления проприетарных модулей для тонкой настройки и глубокой аналитики.

Улучшенная статистика. Модуль теперь позволяет параметризировать значения SET и списки констант, что значительно сокращает разрастание статистики, вызванное однотипными, но различающимися по константам операторами.

Идентификация планов. Добавлен новый параметр compute_plan_id, который позволяет включать/отключать встроенное вычисление идентификаторов планов запросов, а также поле plan_id в представление pg_stat_activity для удобства мониторинга.

Обновлены ключевые модули: pgpro_pwr 4.11, orafce 4.16.1, pg_probackup 2.8.11, pgvector 0.8.1.