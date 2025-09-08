Платформа «Каскад» 4.0 подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Платформа «Каскад» 4.0 и российская СУБД Postgres Pro — совместимы. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Certified 15 и «Каскад» 4.0. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Каскад» 4.0 — новое поколение платформ автоматизации, построенное полностью на открытом стеке технологий. «Каскад» 4.0 официально внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, реестровая запись №27981. Основными особенностями «Каскад» 4.0 являются: высокая производительность платформы, поддержка многоядерности, использование Open Source компонентов.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие». Postgres Pro Certified — сертифицированная ФСТЭК редакция — обладает всеми возможностями Postgres Pro Standard. Содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, встроенный контроль целостности исполняемых файлов и другие важные с точки зрения безопасности функции.