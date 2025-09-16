Intekey WMS подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Компания Intekey, разработчик системы управления складом Intekey WMS, и Postgres Professional, разработчик российской системы управления базами данных Postgres Pro, объявляют о подтверждении совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Intekey WMS с редакцией Postgres Pro Standard (версии 15, 16, 17). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Intekey WMS — система управления складом, разработанная с акцентом на автоматизацию складских процессов и повышение эффективности логистики. Система поддерживает полный цикл складского учета, включая приемку, хранение, комплектацию и отгрузку, а также интеграцию с «1С» и другими ERP-системами. Intekey WMS подходит для предприятий разных отраслей и масштабов, обеспечивая прозрачность операций и сокращение издержек. Завершение сертификации совместимости с российской СУБД Postgres Pro дополнительно обеспечивает высокую производительность и надежность решения в промышленной эксплуатации.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.