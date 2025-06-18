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Новые возможности СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С»: ускоренное «закрытие месяца», быстрая работа с временными таблицами и не только

Компания Postgres Professional выпустила СУБД Postgres Pro Enterprise 17.5.1, где улучшила механизмы для удобной и быстрой работы с 1С:Предприятие. Это первые на рынке механизмы, которые позволяют решить проблему долгого выполнения процедуры «закрытия месяца» в «1С», ускоряют работу с временными таблицами, упрощают работу процесса «вакуум» и не только. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Основные возможности

Учет влияния неравномерного распределения данных в столбце на план запроса. В PostgreSQL планировщик иногда выбирает неправильный план из-за предположения о равномерности распределения данных. Новый подход к оценке селективности в Postgres Pro показал отличную эффективность на тесте «» «Закрытие месяца». Так, по данным тестов Антона Дорошкевича, скорость закрытия выросла почти в 10 раз: с 4 часов до 20 минут.

Технология Background freezer. Очистка модифицированных и незаблокированных страниц в оперативной памяти значительно упрощает работу процесса «вакуум», снижая нагрузку на систему и ускоряя работу «1С».

Параллельные воркеры при сканировании временных таблиц. Решают проблемы с производительностью запросов с группировкой, которые возникают при расчете себестоимости в «1С».

Параллельный автовакуум. Автовакуум теперь работает в многопоточном режиме, что значительно ускоряет очистку при нагрузке, характерной для «1С».

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Безопасность

In-memory catalog для временных таблиц. Информация о постоянно появляющихся и удаляющихся временных таблицах «1С» в системном каталоге Postgres — одна из основных причин снижения производительности в многопользовательском режиме. Значительно доработанный патч от «1С» хранит каталог временных таблиц в оперативной памяти и отдельно от системного каталога.

Утилита автоматической настройки pgpro_tune. Утилита для конфигурации Postgres Pro имеет специализированный пресет настроек под «1С».

Восстановление из резервной копии отдельной БД. Разработчикам «1С» часто приходится разворачивать копии отдельных баз данных, в том числе и на определенный момент времени в прошлом. Новая возможность в несколько раз ускоряет этот процесс, так как не копирует ненужные данные из резервной копии.

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