«Интелпро» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Интелпро» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard (версии 16, 17) с порталом отчетности и аналитики «Репорт!Ми» (Report!Me) и системой контроля и автоматизации задач сбора данных «Коллект!Ми» (Collect!Me).

«Интелпро» — российский разработчик решений в области визуализации данных, аналитики и автоматизации отчётности. Ключевыми продуктами компании являются платформа «Репорт!Ми» и «Коллект!Ми» — предназначенная для ETL-сбора метрик, формирования дашбордов, мониторинга ключевых показателей и поддержки управленческих решений. Решения «Интелпро» соответствуют требованиям информационной безопасности, могут быть развернуты в изолированных контурах, а также зарегистрированы в Реестре российского программного обеспечения.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие».

«Мы рады подтвердить совместимость платформы «Репорт!Ми» с СУБД Postgres Pro. Это даст заказчикам дополнительные гарантии стабильности и гибкости решений, особенно в условиях импортозамещения и требований к информационной безопасности», — отметил Артём Медведев, генеральный директор компании «Интелпро».

