Postgres Professional выпустила Postgres Pro Enterprise 18.4.1 с масштабированием нагрузки на реплики

Postgres Professional представила Postgres Pro Enterprise 18.4.1 — обновление флагманской коммерческой СУБД на базе PostgreSQL. Новый релиз расширяет возможности горизонтального масштабирования читающей нагрузки, развивает встроенные механизмы отказоустойчивости и добавляет инструменты для контроля целостности данных и администрирования. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Postgres Pro Enterprise предназначена для крупных корпоративных систем, где важны высокая производительность, отказоустойчивость, безопасность и предсказуемая эксплуатация.

«В Postgres Pro Enterprise 18.4.1 мы сделали акцент на задачах, которые сейчас особенно актуальны для крупных инфраструктур: более эффективном использовании серверного оборудования и обеспечении надежности, включая геораспределенную катастрофоустойчивость. Работа с временными объектами на standby-серверах и новая функциональность Proxima позволяют активнее использовать резервные узлы, а новые возможности BiHA и инструменты администрирования делают эксплуатацию сложных систем более гибкой и устойчивой», — отметил Василий Чепцов, директор департамента разработки продуктов.

Временные объекты на репликах и балансировка нагрузки

Ключевым изменением версии 18.4.1 стала возможность полноценной работы с временными объектами на резервных серверах. Теперь на репликах поддерживаются операции чтения и записи для временных таблиц, последовательностей и представлений, а также создание и вызов временных функций. Это позволяет расширять сценарии горизонтального масштабирования без создания отдельных копий баз данных, например, для генерации сложных отчетов на standby-серверах, в том числе, для систем «1С».

Развитие получило расширение Proxima, объединяющее функциональность прокси-сервера, балансировщика нагрузки и пула соединений: добавлены адаптивные алгоритмы распределения запросов к репликам с учетом потребления памяти и интенсивности дискового ввода-вывода; реализована возможность размещения Proxima на легковесном узле‑рефери кластера BiHA.

Отказоустойчивость и геораспределенность

В расширении BiHA (Built-in High Availability), для построения геораспределенных кластеров реализован новый механизм многоуровневой катастрофоустойчивости, позволяющий объединить узлы в логические сегменты, которые можно расположить в разных ЦОДах. Между сегментами используется каскадная репликация с автоматическим перестроением репликации в случае сбоя любого из узлов.

Производительность и глобальные индексы

В версию 18.4.1 вошло расширение pgpro_iheap для ускорения последовательного сканирования таблиц, а модуль автоматического подбора планов AQO обновлен до версии 4.1: оптимизирована внутренняя структура хранилища данных и улучшены механизмы выделения разделяемой памяти, что снижает вероятность блокировок в высоконагруженных сессиях.

Также получило существенное развитие расширение pgpro_gbtree для работы с глобальными индексами на секционированных таблицах. Теперь поддерживаются совместимость глобальных уникальных индексов с конструкцией ON CONFLICT, создание глобального индекса по столбцу, входящему в состав первичного ключа, операции создания и перестроения индексов с параметром CONCURRENTLY, возможность использовать автоочистку (AUTOVACUUM) для глобальных индексов, указывать ссылки из дочерних таблиц на глобальный индекс при помощи внешнего ключа и добавлены настройки планировщика, управляющие использованием глобальных индексов.

Также оптимизирована работа с системными ресурсами на секционированных таблицах: реализовано кеширование дескрипторов файлов для каталогов в директории PGDATA, что снижает нагрузку на процессор при планировании SQL-запросов.

Новые инструменты

В состав Postgres Pro Enterprise 18.4.1 вошли новые инструменты для администраторов: pgpro_logical_slot для управления слотами логической репликации, pgpro_temp_stats для сбора статистики по временным таблицам и pgpro_validate для проверки физической и логической целостности данных экземпляра СУБД.

Postgres Pro Enterprise 18.4.1 уже доступна пользователям. Подробные инструкции по установке обновления и миграции данных представлены в официальной документации к выпуску.