Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177587
ИКТ 13807
Организации 10733
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25819
Персоны 76287
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

ЛСС Artwms

ЛСС - Artwms

Artwms от ЛСС — программное обеспечение для автоматизации и эффективного управления складскими операциями в режиме реального времени. Подходит для складов различного назначения, включая высоконагруженные, распределённые, автоматизированные склады со сложными или уникальными бизнес-процессами.

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Artwms подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

ЛСС и организации, системы, технологии, персоны:

ЛСС 2 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 428 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4464 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities 470 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4228 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 170 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 601 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30744 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10776 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5988 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11823 1
C/C++ - Язык программирования 795 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 29 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 37 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1357 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 1
Oracle Java - язык программирования 3171 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 766 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7451 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24934 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще