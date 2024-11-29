Pragmatic Tools и Postgres Professional подтвердили совместимость своих решений

Компания Pragmatic Tools получила сертификат совместимости программного продукта Pragmatic Tools Migrator для безопасной трансформации корпоративного каталога с российской системой управления базами данных Postgres Pro Standard версий 15 и 16. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Функционирование продуктов позволяет организациям использовать Pragmatic Tools Migrator в инфраструктурах на базе Postgres Pro Standard для безопасной миграции корпоративных каталогов, в частности в проектах, требующих высокой производительности баз данных и повышенного уровня информационной безопасности.

Postgres Pro Standard — редакция СУБД Postgres Pro с возможностями инкрементального резервного копирования и оптимизациями для работы с «1С:Предприятие». Система содержит более 40 основных разработок – поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM и другое. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Совместимость с ведущими отечественными СУБД — необходимое условие для обеспечения комплексного подхода к цифровой трансформации. Сертификация с Postgres Pro подтверждает эффективность взаимодействия наших решений для построения современной ИТ-инфраструктуры. Это особенно важно для организаций, где требуется обеспечить надежное хранение и управление данными корпоративных каталогов в процессе миграции. СУБД и системы управления корпоративными каталогами — взаимосвязанные элементы инфраструктуры, и их совместимость значительно упрощает процесс перехода на отечественные решения и позволяет предприятиям выстраивать долгосрочную стратегию импортозамещения с учетом своих индивидуальных потребностей и возможностей», — сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.

Pragmatic Tools Migrator — специализированный инструмент для автоматизированной миграции данных из Microsoft Active Directory в корпоративные каталоги, поддерживаемые отечественными операционными системами. Решение обеспечивает безопасную трансформацию данных и позволяет организациям сохранять работоспособность сервисов на протяжении всего процесса миграции благодаря поддержке одновременного функционирования различных каталогов. Принцип работы Pragmatic Tools Migrator построен на синхронизации данных между системами, что позволяет осуществлять переход поэтапно, контролируя каждый шаг миграции и минимизируя риски для бизнес-процессов.

«Развитие экосистемы совместимых отечественных решений — стратегическая задача для обеспечения технологического суверенитета России. СУБД Postgres Pro обеспечивает надежную основу для работы корпоративных информационных систем у крупных заказчиков из разных отраслей. Интеграция с инструментами миграции, такими как Pragmatic Tools Migrator, а также собственные разработки Postgres Professional для облегченной миграции позволят организациям быстрее и эффективнее переходить на отечественные технологии», — сказал Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional.