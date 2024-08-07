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Postgres Professional выпустила релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 16.3.1

Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, выпустила обновление Postgres Pro Enterprise — флагманской редакции СУБД для высоконагруженных систем. Релиз 16.3.1 включает возможности Postgres Pro Enterprise 16.2.2 и открытой СУБД PostgreSQL 16.3, а также ряд разработок и усовершенствований. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Отключен тайм-аут запуска системы: значение параметра TimeoutSec в systemd теперь по умолчанию равно 0.

Понижен уровень протоколирования во время создания указанной точки восстановления во время тайм-аута между контрольными точками только для неактивных баз. Это позволяет удалить из журнала лишние сообщения.

Улучшена производительность подсистем поверх SLRU.

Улучшена производительность, добавлены новые возможности и исправлены некоторые ошибки в механизме сжатия данных CFS.

Добавлен параметр конфигурации xml_parse_huge, позволяющий выделить до 1 ГБ памяти для обработки XML-данных.

Добавлена поддержка систем: ОС Astra Linux 1.8; «РЕД ОС Муром 8»; ОС Ubuntu 24.04.

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Прекращена поддержка ОС Astra Linux «Орёл» 2.12 и Astra Linux «Смоленск» 1.6.

Добавлены новые модули и расширения: расширение pgvector, предоставляющее поиск сходства векторов в Postgres Pro; расширение plpgsql_check, предоставляющее возможность статического анализа кода для PL/pgSQL в Postgres Pro; модуль pgpro_sfile, предоставляющий функциональность, схожую c LOB в Oracle, и позволяющий хранить объекты с большим объемом данных; модуль pljava, позволяющий использовать хранимые процедуры, триггеры и функции, написанные на языке Java, в Postgres Pro.

Обновлены: модуль AQO до версии 2.1, расширение biha до версии 1.2, расширение citus — до версии 12.1.3.1, расширение dbms_lob — до версии 1.1, модуль mamonsu — до версии 3.5.8, модуль orafce — до версии 4.10.0, модуль sr_plan, а также ряд других модулей и расширений.

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Приложение pg_probackup обновлено до версии 2.8.0 Enterprise, в которой улучшена производительность, добавлены новые возможности и исправлены некоторые ошибки.

Также устранен ряд ошибок.

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