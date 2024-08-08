Обновление Postgres Pro Shardman: улучшенные возможности СУБД для крупных предприятий

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновленную версию СУБД Postgres Pro Shardman 14.12.2.

Postgres Pro Shardman — новая распределённая реляционная СУБД для высоконагруженных систем, подходит для крупнейших инсталляций до ста и выше ТБ, когда одиночного сервера недостаточно. СУБД позволяет разделить данные на части и распределить их по разным серверам — шардам. При этом решение обеспечивает встроенную отказоустойчивость и гарантированное соблюдение требований ACID: атомарности, согласованности, изолированности и устойчивости.

В текущем выпуске добавлены новые возможности, улучшена производительность и исправлены некоторые ошибки. Среди важнейших изменений:

Ядро и расширения:

Добавлена возможность создавать глобальную или сегментированную таблицу на основе другой глобальной, сегментированной или локальной. На данный момент есть ограничения на создание таблиц на основе локальных.

Исправлена обработка параметра IF NOT EXISTS команды CREATE TABLE для глобальных и секционированных таблиц. Ранее была вероятность создания таблицы с неправильной структурой, если секционированная таблица с идентичным именем уже существовала на одном из узлов кластера.

Обновлено значение по умолчанию для параметра хранения num_parts на 24 для достижения более равномерного распределения данных для кластеров с 2, 3, 4, 6 и 8 узлами.

Добавлен параметр конфигурации enable_merge_append, который включает или отключает использование планировщиком планов MergeAppend. В частности, позволяет отключить использование этих планов, если они слишком дорогие.

Добавлен параметр конфигурации pgpro_stats.track_shardman_connections, который включает или отключает обработку операторов Shardman.

Добавлена возможность выполнять соединения с выражением VALUES на удаленном сервере.

Удалено ограничение в 64 тысячи на количество таблиц в запросе.

Добавлено представление shardman.pg_stat_monitor, которое предоставляет статистику работы детектора распределённых взаимоблокировок и служб разрешения подготовленных транзакций.

Добавлено глобальное представление shardman.gv_stats_sdm_statements, предоставляющее доступ к агрегированной статистике для распределённых запросов.

Обновлено представление pgpro_stats pgpro_stats_sdm_statements. Теперь оно содержит статистику только по запросам, задействующим сегментированные таблицы.

Обновлена поддерживаемая версия утилиты pg_probackup до 2.8.2.

Утилиты управления

Добавлена возможность резервного копирования кластера с табличными пространствами, которые теперь находятся в каталоге резервной копии.

Добавлена возможность восстанавливать полностью или частично работающий кластер из резервной копии, сделанной на частично работающем кластере, с использованием shardmanctl probackup.

Введён параметр --no-wait для команды shardmanctl shard add, с которым команда shardmanctl не ждёт запуска сегмента и снимает блокировку с других команд.

Введён параметр s|--scale для команды shardmanctl bench run. Задаёт коэффициент масштабирования, на который умножается количество сгенерированных строк.

Добавлена команда shardmanctl script, которая выполняет нетранзакционные команды из файла или командной строки на указанных сегментах.

Изменён файл конфигурации sdmspec.json, генерируемый командой shardmanctl config generate. Из файла исключены параметры, зависящие от ресурсов системы и рабочей нагрузки на узел кластера. Эти параметры сохраняют значения по умолчанию. Ранее инициализация кластера могла завершиться ошибкой на узлах с меньшими ресурсами из-за высоких значений этих параметров.

Добавлена возможность восстанавливать из резервной копии одного кластера другие, если они имеют одинаковую топологию. Добавлена команда shardmanctl config update ip, которая обновляет IP-адреса указанных узлов кластера.

Добавлен параметр --log-format в shardmand, который задаёт формат журнала: json или text.

Подробная информация об обновлениях доступна в замечаниях к выпуску.