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Postgres Professional обновила утилиту для резервного копирования СУБД Postgres Pro

Компания Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, выпустила обновление утилиты pg_probackup – приложения для резервного копирования и восстановления кластеров баз данных. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Новая версия 2.8.2 содержит ряд важных изменений: исправлена ошибка парсинга oid, в результате чего базы и табличные пространства с relfilenode больше одного миллиарда не попадали в резервную копию; исправлена ошибка включения журнала pg_probackup c помощью параметра --log-level-file, при которой в конфигурационный файл записывалось устанавливаемое значение параметра, но каталог для журнальных файлов не создавался.

pg_probackup – встроенное приложение СУБД Postgres Pro Enterprise. Утилита отличается самой высокой скоростью создания резервных копий среди прочих решений по резервному копированию для СУБД PostgreSQL и ее форков, за счет создания инкрементальных бэкапов на уровне страниц.

Пользователям, которые используют pg_probackup версий 2.8.0 или 2.8.1 и ранее при их помощи создавали резервные копии, необходимо обновить утилиту до версии 2.8.2 или выше, после этого создать новую полную резервную копию, поскольку резервные копии, созданные на основе версий 2.8.0, 2.8.1, могут быть некорректны.

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