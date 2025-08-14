Получите все материалы CNews по ключевому слову
Медведев Артем
УПОМИНАНИЯ
Медведев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Интелпро 3 2
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1166 2
|ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 30 1
|ICL ГК 425 1
|IBM - International Business Machines Corp 9501 1
|Гадыльшин Оскар 3 1
|Викторов Кирилл 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.