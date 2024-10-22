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«БФТ-Холдинг» обеспечил организации Росстата централизованной системой управления имуществом

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) реализовала проект по созданию Системы управления ресурсами. Теперь все организации, входящие в структуру ведомства, ведут планирование и учет имущества, а также контроль мероприятий по его обслуживанию в единой системе управления имущественными активами. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Росстат – федеральный орган исполнительной власти, формирующий официальные статистические данные о ключевых процессах, происходящих в России: социальных, экономических, демографических, экологических и др. Главной целью деятельности ведомство называет удовлетворение потребностей органов власти и управления, СМИ, граждан, научных и коммерческих организаций в разнообразной, объективной и полной статистической информации.

В структуру Росстата входят несколько управлений Центрального аппарата и территориальные органы в каждом регионе страны. В управлении у каждого подразделения находится большое количество имущественных активов: здания и сооружения, транспортные средства и оборудование, инженерные системы и другие ресурсы. Важной задачей при этом является максимально эффективное управление эксплуатацией имущества, его своевременное обслуживание для поддержания в надлежащем состоянии.

Ранее каждое структурное подразделение Росстата самостоятельно собирало сведения о своем имуществе. В рамках проекта по развитию цифровой инфраструктуры госоргана в Росстате приняли решение перейти на централизованный сбор отчетности и единую систему управления имуществом по всем подразделениям. Такой подход позволил бы легче консолидировать и анализировать разрозненную информацию. В качестве технологической основы выступила российская EAM-система «БФТ.Управление активами» разработки «БФТ-Холдинга».

Создание Системы управления ресурсами позволило заказчику комплексно автоматизировать процессы учета и обслуживания имущества, находящегося в его распоряжении. Было сформировано общее информационное пространство для всех уровней управления ресурсами структуры Росстата и утвержден единый подход к планированию, учету и контролю мероприятий, исполняемых в рамках этих процессов. Кроме того, нагрузка на специалистов, занимающихся обслуживанием региональных активов, распределилась более рационально, благодаря чему появилась возможность детально анализировать результаты их деятельности.

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Сегодня централизованная Система управления ресурсами Росстата включает в себя такие функции, как формирование реестров объектов недвижимого имущества, ИТ-ресурсов и транспорта, ведение договоров и аналитической отчетности по ним, планирование ремонтных работ, бюджетов, расходования финансов. Кроме того, в рамках проекта был реализован блок планирования и контроля фактического исполнения показателей эффективности работы территориальных органов.

В рамках проекта была проведена интеграция Системы управления ресурсами с системой централизованного управления пользователями Росстата и аналитической платформой Росстата ГИС ЦАП. Сегодня Система управления ресурсами аккумулирует в единой среде информацию о более чем 3000 объектах имущества Росстата. В ней работают сотрудники Центрального аппарата Росстата и 70 территориальных органов – в целом более 1100 пользователей.

«Новая система управления имуществом позволила нашим специалистам оптимизировать затраты на поиск, сбор и анализ информации об объектах имущества Росстата, сделать более прозрачным и удобным процесс планирования расходов на его содержание. Большую ценность для нас также имеет возможность мониторинга ключевых показателей эффективности управления эксплуатацией имущества», – сказал заместитель руководителя Росстата Алексей Горобцов.

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