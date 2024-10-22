«БФТ-Холдинг» обеспечил организации Росстата централизованной системой управления имуществом

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) реализовала проект по созданию Системы управления ресурсами. Теперь все организации, входящие в структуру ведомства, ведут планирование и учет имущества, а также контроль мероприятий по его обслуживанию в единой системе управления имущественными активами. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Росстат – федеральный орган исполнительной власти, формирующий официальные статистические данные о ключевых процессах, происходящих в России: социальных, экономических, демографических, экологических и др. Главной целью деятельности ведомство называет удовлетворение потребностей органов власти и управления, СМИ, граждан, научных и коммерческих организаций в разнообразной, объективной и полной статистической информации.

В структуру Росстата входят несколько управлений Центрального аппарата и территориальные органы в каждом регионе страны. В управлении у каждого подразделения находится большое количество имущественных активов: здания и сооружения, транспортные средства и оборудование, инженерные системы и другие ресурсы. Важной задачей при этом является максимально эффективное управление эксплуатацией имущества, его своевременное обслуживание для поддержания в надлежащем состоянии.

Ранее каждое структурное подразделение Росстата самостоятельно собирало сведения о своем имуществе. В рамках проекта по развитию цифровой инфраструктуры госоргана в Росстате приняли решение перейти на централизованный сбор отчетности и единую систему управления имуществом по всем подразделениям. Такой подход позволил бы легче консолидировать и анализировать разрозненную информацию. В качестве технологической основы выступила российская EAM-система «БФТ.Управление активами» разработки «БФТ-Холдинга».

Создание Системы управления ресурсами позволило заказчику комплексно автоматизировать процессы учета и обслуживания имущества, находящегося в его распоряжении. Было сформировано общее информационное пространство для всех уровней управления ресурсами структуры Росстата и утвержден единый подход к планированию, учету и контролю мероприятий, исполняемых в рамках этих процессов. Кроме того, нагрузка на специалистов, занимающихся обслуживанием региональных активов, распределилась более рационально, благодаря чему появилась возможность детально анализировать результаты их деятельности.

Сегодня централизованная Система управления ресурсами Росстата включает в себя такие функции, как формирование реестров объектов недвижимого имущества, ИТ-ресурсов и транспорта, ведение договоров и аналитической отчетности по ним, планирование ремонтных работ, бюджетов, расходования финансов. Кроме того, в рамках проекта был реализован блок планирования и контроля фактического исполнения показателей эффективности работы территориальных органов.

В рамках проекта была проведена интеграция Системы управления ресурсами с системой централизованного управления пользователями Росстата и аналитической платформой Росстата ГИС ЦАП. Сегодня Система управления ресурсами аккумулирует в единой среде информацию о более чем 3000 объектах имущества Росстата. В ней работают сотрудники Центрального аппарата Росстата и 70 территориальных органов – в целом более 1100 пользователей.

«Новая система управления имуществом позволила нашим специалистам оптимизировать затраты на поиск, сбор и анализ информации об объектах имущества Росстата, сделать более прозрачным и удобным процесс планирования расходов на его содержание. Большую ценность для нас также имеет возможность мониторинга ключевых показателей эффективности управления эксплуатацией имущества», – сказал заместитель руководителя Росстата Алексей Горобцов.