В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда

Создание Цифровой аналитической платформы статистического учета обойдется федеральному бюджету в 1,8 млрд руб. Платформа будет представлять из себя «цифровое озеро» статистических данных, собираемых различными ведомствами, и позволит избежать дублирования информации. Для респондентов запуск платформы обеспечит однократность предоставления данных в госорганы.

Затраты на создание Цифровой аналитической платформы статистического учета

Создание цифровой аналитической платформы для обеспечения официального статистического учета (ЦАП) обойдется федеральному бюджету в 1,8 млрд руб. за период до 2024 г. Такие данные следуют из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews). Проект реализуется Федеральной службой государственной статистики (Росстат) при участии Минэкономразвития.

Предполагается, что ЦАП обеспечит для всех категорий пользователей следующие возможности: однократность предоставления данных, в том числе статистических, во все органы государственной власти всех уровней и местного самоуправления, в том числе в онлайн-режиме; возможность формирования и использования аналитических показателей для целей государственного управления (включая вопросы формирования статистических показателей) с использованием доступной базы первичных статистических данных в соответствии с меняющимися информационными потребностями; предоставление всех данных (респондентами и по запросам пользователей) исключительно в электронной форме в машиночитаемом виде; одновременное использование данных различной природы (данных статистических переписей и обследований, отчетности в государственные органы и альтернативных источников информации, в том числе открытых источников), что позволит оперативно управлять процессами хозуправления с учетом всей полноты информации.

Возможности ЦАП

Планируется, что ЦАП будет выступать в качестве единой технологической цепочки по планированию, сбору, хранению, обработке, предоставлению и анализу первичных статистических данных, обеспечению возможности потокового сбора первичных данных, данных из альтернативных источников, в том числе информационных сервисов по предоставлению отчетности для бизнеса, аналитических систем и использования «больших» данных. Это обеспечит значительное снижение отчетной нагрузки на респондентов и стоимости формирования статистической информации, а также повышение качества принимаемых основе указанной информации решений.

Создание Цифровой аналитической платформы статистического учета обойдется федеральному бюджету в 1,8 млрд рублей

После ввода системы в промышленную эксплуатацию Росстат должен будет разработать и опубликовать в открытом доступе сервис, определяющий по идентификационному коду респондента перечень первичных статистических показателей, подлежащих формированию на основе данных первичного учета и аналитического учета, и обеспечивающий передачу данных в единое хранилище первичных статистических данных ЦАП.

Создание ЦАП обеспечит переход к новой структурной и функциональной модели производства и распространения статистических данных, говорится в материалах ЦГУ. Это позволит достичь следующих целей: существенно повысить эффективность информационных потребностей государства и общества в статистической информации; значительно снизить затраты бюджетов всех уровней на статистический учет; кратно снизить отчетную нагрузку на респондентов; обеспечить согласованность и эффективность межведомственного взаимодействия в рамках проведения статистического учета; сократить количество персонала, занятого в процессах статистического учета; обеспечить своевременное предоставление статистической информации, соответствующей требования и ожиданиям потребителей.

Зачем нужна Цифровая аналитическая платформа статистических данных

«Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных – это новый формат сбора, хранения и анализа статистических данных, собираемых всеми министерствами и ведомствами страны, - пояснили в пресс-службе Росстата. - Сегодня более 60 ведомств собирают различную статистическую информацию. По предварительным оценкам, до 20% форм статистической отчетности дублируются. В ряде случаев собирают информацию, но практически не используют ее в своей деятельности».

«Задача ЦАП – выявить дублирование и повторы, оценить полезность и восстребованность той или иной статистической информации. – добавили в Росстате. - Тем самым будет снижена административная нагрузка на респондентов. По сути, будет создано «цифровое озеро», в которое будут вливаться статистические данные, собираемые различными ведомствами. В дальнем они будут обрабатываться и в виде панелей показателей будут доступны всем пользователям ЦАП».

Предшественник ЦАП – Система многомерного анализа данных

Работы по созданию ЦАП начались в 2019 г. Первые контракты по данному проекту Росстат заключил с госпредприятием НИИ «Восход» и «Национальным центром информатизации» (НЦИ), входящим в состав госкорпорации «Ростех». Тогда же Правительство утвердило концепцию ЦАП, разработанную Минэкономразвития.

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В Концепции отмечалось, что в 2013-2017 гг. Росстат создал и ввел в промышленную эксплуатацию Систему многомерного анализа данных на основе единого хранилища данных, которая решила задачу разрозненности хранилищ данных, функционировавших на тот момент в рамках информационно-вычислительной системы ведомства. Были объединены, сопоставлены и сведены к единой нормативно-справочной информации все статистические данные федерального уровня, накопленные в информационно-аналитической системе ведомства.

С учетом опыта, полученного при создании данной системы, были запланированы следующие шаги: создать единое хранилище первичных статистических данных, осуществить систематизацию и нормализации накопленных в ведомственных системах агрегированных статистических данных; создать инструменты аналитической работы с первичными данными, разрозненными данными и данными различных источников, в том числе создание для выполнения указанных работ государственно-частного партнерства; создать в целях государственного управления инструментов доступа к ведомственным данным на базе единого хранилища первичных статистических данных платформы, обеспечить межведомственное взаимодействие; обеспечить взаимодействие с международными организациями, в том числе с применением стандартов SDMX (набор стандартных модулей для обмена статистической информацией) и XBRL (открытый стандарт обмена деловой информацией); предоставить доступ к деперсонифицированным микро- и макроданным с привлечением центра компетенций и с созданием государственно-частного партнерства.

Концепция также предусматривает использование альтернативных источников статистических данных, в качестве которых могут выступать данные глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, банковские автоматы, различные сканирующие устройства, сенсорные сети, сети мобильной связи, социальные сети и интернет.

Из чего будет состоять Цифровая аналитическая платформа статистических данных

Летом 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании в России Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных. Первоначально планировалось, что система заработает с 1 января 2022 г., затем срок запуска перенесли на 1 сентября 2022 г.

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ЦАП будет состоять из следующих подсистем: инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ; единый реестр объектов статистического наблюдения, в котором содержатся унифицированные сведения об объектах статистического наблюдения и формируются перечни респондентов; единый реестр форм статистического наблюдения и статистических показателей, нормативная справочная информация, предоставляемые для использования при выполнении статистических работ и формировании информации системы; единое хранилище статистических данных, применяемое для обеспечения централизованного сбора, хранения, обработки и предоставления информации системы, а также многократного ее использования; официальный интернет-портал системы в сети интернет.

Кроме того, в состав ЦАП входят еще два компонента: цифровая аналитическая платформа «Население», посредством которой обеспечиваются сбор, хранение, анализ, обработка сведений о населении и подведение итогов всероссийских переписей населения, а также гарантированность дополнения этой платформы административными данными; подсистема «Аналитическая витрина системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», посредством которой обеспечивается формирование сводных агрегированных показателей по совокупности объектов наблюдения на основе первичных статистических и административных данных.